Magazinele urmeaza sa fie inaugurate pe 23 februarie si vor avea o suprafata totala de 2.400 mp. Noile unitati se vor deschide in Cluj-Napoca, pe strada Vaida Voevod Alexandru, iar in Targu Jiu, pe strada Victoriei.

Lidl este unul dintre cele mai mari lanturi de magazine din Europa, activand in 27 de tari europene si avand peste 140 de centre logistice ce asigura aprovizionarea a aproximativ 10.000 de magazine. Cu mai mult de 215.000 de angajati, Lidl se numara printre primii 10 comercianti de produse alimentare la nivel mondial.

Lidl a depasit, anul trecut, pragul de afaceri de un miliard euro (4,72 miliarde de lei), rezultat financiar care plaseaza compania pe locul trei in topul celor mai mari jucatori din comertul alimentar local, dupa Kaufland si Carrefour. Retailerul german de tip discount si-a crescut profitul de aproape trei ori anul trecut, pana la 38,7 milioane euro (172 milioane de lei), potrivit datelor raportate la Ministerul de Finante. Lidl, intrat pe piata locala dupa preluarea lantului de magazine de tip discount Plus in noiembrie 2010, are cele mai mari vanzari de marca proprie din comertul local – peste 80% din sortiment, o piata estimata la circa 17 miliarde de euro. Printre cei care fabrica produse care sunt comercializate sub marcile Lidl se numara Albalact si Vel Pitar; de altfel, doua treimi din marfurile vandute in magazinele Lidl sunt produse in Romania.