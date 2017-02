Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat ca este ”foarte determinat” sa faca ordine in domeniul comertului cu medicamente si ca se vor adopta ”cu siguranta” reglementari privind obligativitatea firmelor de a asigura medicamente in primul rand pe piata interna.

Intrebat de catre jurnalisti, daca va adopta ordinul obligatiei de serviciu public care le interzice distribuitorilor de medicamente exportul paralel inainte sa asigure stocul necesar in tara, ministrul Sanatatii a raspuns: ”Cu siguranta. Sunt foarte determinat sa fac ordine in acest domeniu si in momentul de fata echipa mea din Ministerul Sanatatii, impreuna cu consilierii mei, lucreaza la un astfel de act normativ”, potrivit News.ro.

Florian Bodog a adaugat ca ”pentru exportul paralel, in momentul de fata se lucreaza la o procedura prin care sa se reglementeze obligativitatea serviciului public, adica obligativitatea firmelor importatoare de a asigura in primul rand piata interna. Dupa cu stiti, exportul intracomunitar nu poate fi interzis, decat pe o scurta perioada de timp, cu o foarte buna justificare, pentru ca cei de la Comisia Europeana si Consiliul Concurentei imediat intreaba de ce ai intervenit in piata”, a precizat Bodog.

El a adaugat ca vor fi operate si modificari legislative in Parlament pentru reglementarea comertului intracomunitar.

”Va asigur ca nu vom semna acte care sa duca la disparitia unor medicamente de pe piata. Ma voi asigura ca fiecare medicament care este in pericol de a iesi de pe piata are generic”, a spus Bodog.

Intrebat daca exista studii de impact cu privire la scaderea preturilor la medicamente cu 35 la suta, ministrul a raspuns: ”S-a vehiculat foarte mult in presa faptul ca scaderea preturilor este o masura care sa echilibreze bugetul. Nu este adevarat. Decontarea medicamentelor in bugetul de stat se face la pretul de referinta, deci la pretul genericului. In momentul in care scadem pretul medicamentelor cu 35 la suta, singurul beneficiar real si direct este pacientul care merge la farmacie”.

Sursa foto: Shutterstock.com