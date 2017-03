Adrian Grecu are mai mult de 16 ani de experienta la nivel local, precum si in roluri regionale si internationale. El conduce operatiunile Mylan Romania din 2015, odata cu achizitia, de catre compania americana, a portofoliului de medicamente mature al Abbott Laboratories. In prezent, Grecu coordoneaza in Romania o echipa de 130 de angajati. Anterior, Grecu a lucrat in cadrul companiilor Abbott Laboratories si Eli Lilly, unde a detinut functii de conducere in diferite divizii nationale si internationale.

Din noul rol de presedinte al APMGR, Adrian Grecu isi propune sa coopereze cu autoritatile care au atributii in domeniul sanatatii pentru a creste accesul pacientilor la medicamente accesibile, prin operarea unor modificari urgente la taxa clawback, principalul obstacol in accesul pacientilor la medicamente si una dintre cauzele scaderii investitiilor industriale din sectorul farmaceutic. “Povara fiscala la care taxa clawback supune producatorii de medicamente generice a devenit nesustenabila pentru o buna parte dintre acestia, iar rezultatul este disparitia medicamentelor generice esentiale de pe piata si limitarea sau inchiderea unor capacitati locale de productie, cu efecte sociale si economice ireversibile”, a declarat Adrian Grecu, presedinte al APMGR.

Totodata, APMGR sustine cresterea accesului la medicamente cu preturi accesibile, in beneficiul pacientilor si al sistemului de sanatate, informarea pacientilor din Romania cu privire la medicamentele generice, crearea unui cadru de reglementare echitabil pentru medicamentele generice, identificarea si indepartarea tuturor barierelor de acces pentru medicamentele generice din sistemul de sanatate din Romania, reluarea investitiilor operationale si industriale in Romania, in conditiile in care mediul de afaceri devine mai previzibil si sustenabil.

De asemenea, APMGR l-a ales in pozitia de membru al consiliului director pe Dragos Damian, CEO Terapia - a Sun Pharma company. Din consiliul director, mai fac parte Amelia Tataru, director general Krka, Daniel Bran, director general Accord Healthcare si Viorica Preduna, director general Alvogen Romania.

