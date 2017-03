O autoritate speciala pentru administrarea apei grele produsa de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare (RAAN) din Drobeta Turnu Severin, aflata in faliment, va fi infiintata ”cat de curand”, pana la jumatatea anului, aceasta urmand a functiona in subordinea Ministerul Energiei, a declarat, intr-un interviu acordat News.ro, ministrul Energiei, Toma Petcu, scrie News.ro.

”Trebuie sa cream o autoritate in subordinea Ministerului Energiei care sa gestioneze apa grea care se afla in stocul RAAN din Drobeta Turnu Severin. Este un subiect de interes national. Pana la 1 aprilie lichidatorul judiciar (Euro Insol, n.r.) a reusit sa administreze apa grea”, a spus Petcu, pentru News.ro.

Aceasta autoritate va avea sumele neceare de la bugetul de stat pentru conservarea in conditiile necesare si pentru paza acestui produs strategic.

Subiectul a fost discutat pana acum la nivel de memorandum, dar urmeaza ”sa intre si deciziile necesare”, potrivit ministrului. ”E foarte urgent, e o prioritate pentru noi. Si intr-un termen foarte scurt se va crea aceasta autoritate, cu buget si tot ce este necesar pentru a functiona. Pana la jumatatea anului trebuie realizata”, a afirmat Petcu, in interviul acordat News.ro.

Productia de apa grea de la RAAN a fost oprita inca din vara anului 2015. ”Actualul lichidator judiciar, Euro Insol, a reusit sa mentina apa grea, pe costurile lor, in parametrii normali. Dar nu mai pot face acest lucru in continuare, intrucat nu este obligatia lor. Apa grea este a statului roman si nu este firesc sa aiba ei cheltuielile acestea”, a precizat Petcu.

Regia a intrat in faliment in ianuarie 2016, dupa ce intrase in insolventa in 2013.

Stocul de apa grea al Romag Prod a fost transferat juridic in patrimoniul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale (ANRSPS), dar este depozitat in continuare pe platforma uzinei din Drobeta Turnu Severin.

Potrivit informatiilor disponibile, RAAN a produs in ultimii ani o cantitate suficienta de apa grea incat sa ajunga pentru cateva decenii pentru cele doua reactoare nucleare in functiune, acoperind pentru o perioada chiar si consumul reactoarelor 3 si 4, daca acestea vor fi construite.