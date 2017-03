Sa pornesti o afacere in fashion poate fi destul de dificil mai ales daca nu dispui de finantarea necesara. “Cash flow-ul in fashion este foarte dificil de obtinut si de multe ori tinerii designeri care totusi obtin finantare ajung sa nu realizeze pe ce au cheltuit banii. Incepi sa imparti bani in stanga si-n dreapta, fara sa realizezi efectiv ceva”, considera Golan Frydman, designer britanic, potrivit Business of Fashion.

Astfel, in functie de nevoile individuale ale fiecarui designer - de la suport economic, la ajutor in e-commerce, cu strategia de business sau pe partea de comunicare - va prezentam mai jos cinci lectii de care fiecare creativ ar trebui sa tina cont atunci cand vrea sa-si tranforme hobby-ul intr-un business sustenabil si sanatos:

1. Construieste parteneriate in productie

Productia articolelor este una dintre cele mai mari provocari pentru designeri, care de multe ori aleg sa se concentreze pe vanzare si apoi pe acest aspect. Fie ca alegi sa creezi in propriul atelier, singur sau alaturi de o echipa, este esential sa intelegi ce presupune procesul de productie, de la alegerea tesaturilor pana la stabilirea componentei primei colectii.

Daca alegi sa externalizezi productia, este la fel de important sa stabilesti parteneriate de incredere cu fabrici si ateliere de productie pentru a fi permanent la curent cu etapele realizarii pieselor tale. In acest fel te asiguri ca, indiferent de cate comenzi primesti, le vei putea onora fara amanari si intarzieri pentru clienti. In plus, daca stabilesti de la bun inceput bugetul destinat productiei, vei putea sa iti imparti in mod previzibil restul finantarii intre vanzare si promovare.

2. Asigura-te ca oferi pretul corect

Pentru Eudon Choi, designer din Marea Britanie, repozitionarea brandului in materie de preturi a fost cheia succesului sau. "Mi-am dorit sa imi reevaluez structura de pret asa ca am calatorit in alte tari europene, unde am incheiat contracte de aprovizionare cu o noua fabrica, parteneriat care s-a tradus printr-un sezon cu vanzari mari", spune acesta.

De multe ori locatia fabricilor de productie dicteaza princing-ul unui brand, iar o repozitionare si un transfer al acestui proces ar putea inseamna succesul brandului tau. Daca in trecut Romania era vazuta ca una dintre cele mai ieftine tarii din perspectiva fortei de munca, iar retailerii lucrau cu fabricile noastre in sistem lohn, astazi procesul a capatat alte dimensiuni. Romania a inceput sa fie vazuta ca un pol al creativitatii, al productiei reusite la nivel inalt, al calitatii serviciilor si produselor. Odata cu cresterea salariului minim, lohn-ul a inceput sa piarda teren, iar serviciile integrate, de tip design, creatie, productie high level au inceput sa intre in oferta fabricilor locale. In prezent, Romania este una dintre cele mai hot destinatii de productie pentru brandurie internationale - de la Prada, Armani, Hugo Boss- pana la antreprenorii locali, care profita de acest avantaj economic si se lanseaza pe scena internationala, cum ar fi de exemplu brandul Murmur.

3. Investeste in echipa ta

Abilitatea de a mari forta de munca a unui brand iti ofera oportunitatea de a stimula productia si de a o declina in noi categorii. Investind in echipa ta si avand o structura puternica, dornica de munca, te poate ajuta enorm. Pe langa resursele financiare si cele materiale, resursa umana este una dintre cele mai puternice atuu-uri ale business-ului tau. Doar avand oameni potriviti si pregatiti alaturi de tine poti creste un brand sanatos si sustenabil. Aplicata in realitatea economica a tarii noastre, care se confrunta cu un deficit de personal extrem de grav in industria textila, cu atat mai mult trebuie sa iei in calcul formarea unei echipe sudate, pregatite si dornice de munca si sa fii pregatit sa investesti masiv in resursa umana.

4. Ia in calcul un partener de afaceri

Mai multi tineri designeri isi doresc sa fi luat in considerare colaborarea cu un partener de afaceri intr-o etapa anterioara sau chiar de la inceputul business-ului. Pentru un creativ poate fi destul de dificil a asigura managementul si sustenabilitatea unei afaceri si astfel poate pierde din vedere imaginea de ansamblu a business-ului sau. In plus, designerii aflati la inceput de cariera isi doresc sa se concentreze asupra partii creative a brandului, neglijand astel aspectul practic. Un partener de afaceri, cu experienta in business, poate fi solutia. Iar daca te gandesti din start sa nu pornesti de unul singur, partenerul de afaceri poate fi o alternativa chiar in vedere obtinerii finantarii necesare. Cate astfel de parteneriate nu exista in piata!

5. Seteaza de la bun inceput in ce zona vrei sa cresti

Intotdeauna trebuie sa stii exact cat, cum si mai ales unde vrei sa investesti in afacerea ta. Stabileste-ti de la bun inceput care sunt punctele forte ale brandului tau, unde vrei sa cresti si ce potential are inainte de a investi o suma de bani. Altfel, vei pompa cash in business-ul tau fara a vedea rezultate concrete. Poate par notiuni elementare de management, dar multi tineri designeri, cu talent urias si dorinta de munca, nu ajuns nici macar sa-si lanseze brandul tocmai pentru ca nu iau in considerare aceste aspecte. Stabileste de ce anume are nevoie afacerea ta si investeste cu cap. Trebuie sa gandesti cu mult in viitor, sa planifici si sa organizezi pe baza rezultatelor obtinute.

