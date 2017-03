Producatorul de vinuri Avincis, detinut de familia Stoica, a iesit anul trecut din zona restaurantelor si barurilor si a testat experienta retailului. In prezent, vinurile din portofoliu ajung in 40 de puncte de vanzare din trei retele de retail modern, iar numarul acestora va creste in acest an, a spus Andreea Micu, proprietarul companiei in emisiunea Profesionistii in Retail.

“In 2016 am inregistrat o serie de progrese, am crescut cifra de afaceri, am extins gama de vinuri. Daca initial ne aflam exclusiv in zona HoReCa, anul trecut am tatonat si retailul cu brandul Vila Dobrusa, care poate fi gasit in Auchan, Carrefour si Real. Ne extindem cat mai mult, avem 40 de puncte de vanzare in total”, a detaliat Andreea Micu, care a subliniat ca romanii aloca, in medie, 20-25 de lei pentru o sticla de vin in retail.

Anul trecut cifra de afaceri a Avincis a depasit 4 milioane de lei, raportata la o crestere a productiei. In 2016, pe domeniul Vila Dobrusa (Dragasani, judetul Valcea) au fost produse 200.000 de sticle.

Pentru acest an, planurile companiei includ plantarea a trei noi hectare de vita-de-vie, unul cu soiul Feteasca Neagra si doua din soiul Negru de Dragasani.

“In aceasta primavara vom planta aceste soiuri, au durat trei ani pregatirile terenurilor. Vom continua lucrarile de modernizare ale cramei, pentru care am alocat cateva zeci de mii de euro, ne preocupam de extinderea retelei de vanzari atat in Bucuresti cat si in tara, dar si in afara tarii. La nivel national avem 700 de puncte de vanzare”, a mai spus Andreea Micu.