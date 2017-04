Compania ClassIN, fondata de antreprenoarele Camelia Sucu si Genoveva Hossu, s-a extins in Emiratele Arabe Unite prin deschiderea unei reprezentante in Dubai, in parteneriat cu Irina Matei. Astfel, in momentul de fata, compania de design interior numara sase puncte de lucru nationale si internationale.

Deschiderea noului sediu din Dubai a avut loc in cadrul evenimentului Dubai Racing World Cup, din 25 martie. Cu aceasta ocazie, cele trei antreprenoare au sarbatorit si semnarea primului contract pentru un apart-hotel, care va fi gata pana in vara anului 2017.

,,De multa vreme discutam despre extinderea ClassIN la nivel international, luand in calcul si orase din Europa, precum Anvers, insa pana la urma am decis sa pariem pe Dubai, deoarece piata designului si arhitecturii din emiratul arab este efervescenta si am gasit o cerere mare pentru servicii integrate in acest domeniu”, a declarat Camelia Sucu, strategic partner ClassIN. ,,Echipa noastra de profesionisti are o vasta experienta internationala si colaboreaza cu experti locali pentru livrarea proiectelor”, a adaugat Camelia Sucu.

ClassIN este un spatiu dedicat industriei de design interior din Romania si nu numai, care ofera servicii unice pe piata de design: solutii la cheie si concepte integrate in cazul amenajarilor interioare, fiind un business full-service care acopera servicii precum etapa de consultanta, de proiectare si implementare, incluzand decorarea si alegerea accesoriilor finale.

Deschiderea noului sediu ClassIN in Dubai este dublata si de lansarea unui website oficial, classin.ae, care include un magazin online integrat si acopera o gama larga de produse, selectate de la cei peste 600 de furnizori aflati in portofoliul companiei. Tot in decursul anului, antreprenoarele vor lansa magazinul online pe piata romaneasca.

,,Ne bucuram sa o avem partenera pe Irina Matei, o profesionista care impartaseste valorile ClassIN. Lucrarile pentru un apart-hotel, primul proiect ClassIN Dubai castigat in urma unui concurs de idei care a reunit companii internationale din industrie, au demarat. Propunerea noastra a convins prin orientarea catre design thinking, dar, totodata, oferind propunerii un raport corect calitate-pret”, a declarat Genoveva Hossu, Managing Partner ClassIN.

Pe langa apart-hotelul, primul proiect ClassIN Dubai, castigat in urma unui concurs, compania urmareste semnarea a inca doua contracte importante.