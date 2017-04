Agricultura Romaniei este principalul furnizor al industriei berii din tara noastra. Acest lucru a dus la crearea unui numar semnificativ de locuri de munca.

“Agricultura este unul dintre sectoarele asupra caruia productia de bere isi pune in mod vizibil amprenta pozitiva. Astfel, datorita faptului ca 70% din ingredientele berii provin din Romania, peste 10.000 de romani au un loc de munca in agricultura”, a declarat Julia Leferman, Director general Asociatia Berarii Romaniei.

In ceea ce priveste importurile, acestea au cunoscut o foarte usoara crestere fata de anul precedent, de 0,09 milioane hl, atingand un total de 0,44 milioane hl, ponderea productiei locale ramanand la peste 97% din consumul intern. La nivelul exporturilor, acestea au inregistrat o usoara scadere, de 0,08 milioane hl fata de anul anterior, atingand un total de 0,42 milioane hl, se arata in comunicat.

Valoarea investitiilor in 2016 s-a ridicat la 69,7 milioane euro, in crestere cu 14,2 milioane euro fata de 2015. Pana in prezent, investitiile cumultate realizate de membrii Asociatiei de la intrarea acestora pe piata au atins un total de 1,4 miliarde de euro.

Numarul locurilor de munca din industrie a inregistrat o scadere usoara. Atfel, la nivelul membrilor Asociatiei, aceasta cifra a ajuns la 3.600 in 2016, dupa ce in 2015 a fost de 3.700. Potrivit asociatiei, piata berii a adus economiei romanesti o valoare adaugata de 860 milioane euro in 2016, iar valoarea pietei a depasit 2 miliarde de euro in 2016.

Asociatiai Berarii Romaniei a fost infiintata in urma cu treisprezece ani. Membrii asociatiei sunt Bergenbier SA, Heineken Romania, United Romanian Breweres Bereprod, Ursus Breweries si Martens, alaturi de Clinica de Bere. Impreuna, cei sase producatori furnizeaza peste 80% din cantitatea de bere consumata in Romania. Totodata, din Asociatie fac parte si reprezentanti ai producatorilor de materii prime: Souflet Malt Romania si Asociatia Producatorilor de Hamei.

Sursa foto: Natalya Okorokova / Shutterstock.com