Dupa anii 2000, granitele Romaniei au inceput sa se deschida in adevaratul sens al cuvantului si atunci a inceput sa apara pentru prima data ideea de antreprenor. Au aparut importurile masive, au aparut exporturile noilor business-uri infiintate si lucrurile au inceput sa functioneze ceva mai bine in economie. Ei bine, atunci antreprenorii au inceput sa se loveasca pentru prima data de ideea de comunicare de calitate cu partenerii straini. Aici este vorba despre acte oficiale care nu puteau fi nici mediocru concepute, nici traduse anapoda, astfel, comunicarea firmelor romanesti cu partenerii straini si invers a inceput sa se faca prin intermediari, prin birouri de traduceri autorizate.

Traduceri autorizate nu inseamna doar acte auto, discutam despre un domeniu mult mai complex iar ce vedem noi, cei care nu detinem un business ce comunica cu exteriorul, este doar varful iceberg-ului. Companiile romanesti sunt nevoite sa apeleze la traduceri autorizate atunci cand comunica cu partenerii lor din strainatate iar documentele (notificari, cereri de informare, raspunsuri la anumite solicitari, etc) capata caracter oficial.

Companiile romanesti sunt nevoite sa aiba un partener pe parte de traduceri autorizate si atunci cand participa la licitatii intr-o tara straina si caietul de sarcini trebuie sa fie in limba acelei tari. Nu in ultimul rand, aceste traduceri autorizate sunt folosite foarte des atunci cand este vorba despre importuri de orice tip, de la produse de cosmetica si jucarii pana la utilaje grele si echipamente de productie.

Tot ce se importa din tari straine si se vinde in Romania (si viceversa) trebuie sa aiba documentatie tradusa, conform legii. Aceste traduceri autorizate reprezinta un factor destul de important in sansele de reusita ale unui business autohton sau de talie internationala si este imperios necesar ca acea companie care se ocupa de traducerea documentelor sa fie una serioasa.

Cum poate sa te ajute comunicarea de calitate in dezvoltarea afacerii tale



Dupa cum spuneam mai sus, un business cu tangente internationale necesita o comunicare cu strainatatea destul de serioasa iar acest lucru se poate obtine prin intermediul firmelor de traduceri autorizate. Pe piata traducerilor autorizate exista multe companii pe care tinerii antreprenori romani le pot transforma in parteneri dar nu toate vor fi serioase. Cei care doresc dezvoltarea afacerii trebuie sa inteleaga faptul ca acest lucru depinde de acesti parteneri care le vor inlesni comunicarea cu exteriorul. Daca esti la inceput de drum si ai alaturi o firma de traduceri autorizate care-ti va face probleme, intreaga ta afacere se clatina din temelii. Practic depinzi de niste oameni care daca nu-si fac treaba ca la carte, ca niste adevarati profesionisti, risti sa capeti o alura de neseriozitate si o sa fii ocolit de partenerii straini.

Ce inseamna de fapt o comunicare de calitate cu strainatatea? inseamna in primul rand seriozitate. Atunci cand dai la tradus niste acte, compania respectiva trebuie sa te serveasca in timp util, fara intarzieri si fara amanari indiferent ca vii cu un caiet de sarcini sau cu o simpla notificare ce automat costa mult mai putin. Comunicare de calitate inseamna o traducere corecta. Nicio firma nu o sa para serioasa in strainatate daca se prezinta cu acte traduse gresit ori neglijent. Comunicarea serioasa inseamna competenta pentru complexitate. O firma de traduceri autorizate trebuie sa fie capabila sa faca fata oricarei solicitari si sa poata raspunde prompt oricarei provocari, indiferent de nivelul de complexitate. Nu conteaza ca este vorba despre traducerea unui manual de instructiuni din limba chineza sau trimiterea unei notificari in chineza catre o companie-partener din Beijing.

Cine poate sa asigure antreprenorilor romani o comunicare perfecta cu partenerii straini?



Pentru un business de succes, orice antreprenor trebuie sa aiba alaturi doar parteneri cu experienta, capabili sa ofere calitate. Top Level Traduceri este un exemplu destul de bun pentru un asemenea partener. Aceasta companie se ocupa cu traduceri autorizate de 9 ani si are capacitatea de a oferi traduceri de calitate din 40 de limbi straine. Poate traduce documente juridice, economice si de specialitate iar printre cei mai de seama clienti ai ei se numara companii nationale si internationale din domeniul comertului, asigurarilor, bancar, aviatiei, industriilor grele, transporturilor, juridic, etc. De fapt, portofoliul de clienti vorbeste de la sine. Atunci cand o firma de traduceri autorizate a lucrat sau lucreaza cu asemenea companii, nivelul ei de seriozitate trebuie sa fie pe masura. Cu cat veti reusi sa obtineti o comunicare mai calitativa cu partenerii straini, cu atat veti fi un pas mai aproape de succes cu afacerea dumneavoastra.

