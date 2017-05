In fata unei schimbari pe care tot mai multe analize o numesc a fi atotcuprinzatoare, devine tot mai evidenta, atat in mediul academic, cat si in cel de afaceri, necesitatea dezvoltarii unei intelegeri riguroase a stimulilor emergenti ai schimbarii si pregatirea unor posibile viitoare scenarii (contingency planing & prospective studies)

Intr-adevar, asa cum am mai mentionat, unele state sau companii (gen sus-numita analiza a Citi Group sau investitia facuta de J.P. Morgan in „noua” tehnologie blockchain) deja si-au dezvoltat capabilitati / capacitati pentru scanarea „orizontului” si identificarea factorilor cheie si a fortelor de modelare a viitorului. Acestea le permit sa se „aclimatizeze” unor „socuri” emergente si sa valorifice noi oportunitati.

Future-proof sau abilitatea de a raspunde pozitiv schimbarii

O astfel de analiza trebuie sa urmareasca: definirea si evaluarea factorilor cheie, declansatori ai schimbarii; identificarea efectelor critice si implicatiile pentru economie si mediul de afaceri; prioritizarea actiunilor imperativ a fi asumate pentru a raspunde acestor factori ai schimbarii si impactului generat, si proiectarea unor posibile scenarii alternative, prospective, pe baza modului posibil de raspuns la acele imperative de actiune.

Efecte strategice pentru mediul de afaceri

O enumerare succinta a fortelor care modeleaza mediul de afaceri – noi orizonturi pentru viitoare dezbateri, incadreaza aici: economia globala, mediul de afaceri in sine, inovatia si schimbarea, societatea si piata muncii, educatia si dezvoltarea.

Plecand de la acestea, cinci actiuni imperative se intrezaresc pentru mediul de afaceri: luarea in considerare si planificarea volatilitatii sistemului, elaborarea unui „radar”, urmarirea continua a leadership-ului tehonologic, pregatirea constanta pentru adevarata globalizare, dezvoltarea unui „apetit” pentru cunoastere experimentala si adaptabila (investitii in cercetare si dezvoltare).

In concluzie: pentru a prospera in perioade de schimbari majore, definite de o incertitudine actuta a pietei, trebuie sa „prinzi”, din timp, oportunitatile. Intr-o lume tot mai nesigura (in raport cu schema logica de gandire precedenta), cazul in care aproape fiecare aspect al economiei, al mediului de afaceri, al socialului se vor afla intr-o stare de tranzitie constanta, elementele prezentate cu caracter general evidentiaza aspecte critice care vor „desena” peisajul in curs de definire. Faptul ca acestea au fost identificate de catre unii actori constituie o demonstratie clara a capacitatii unor state si sectoare de activitate cat si dorinta acestora de a se angaja pe termen lung intr-o gandire strategica.

Doar pentru a puncta un exemplu, Rohit TALWAR, autor si consultant strategic, de a carui cunoastere beneficiez in mod colegial, prin schimbul de idei, editor al www.fastfuture.com, realizeaza in studiul intitulat Future Unveilled (Viitorul Descoperit), un tur provocator si plin de inspiratie asupra tendintelor emergente, a surselor declansatoare, ideilor si dezvoltarilor, care formeaza lumea de maine, in urma examinarii implicatiilor si oportunitatilor pentru indivizi, societate, firmele mari si mici, ONG-uri si guverne. Firmele inteligente ajung sa-si creeze viitorul.

Asadar, studiile prospective genereaza dezvoltare durabila, pe termen lung, pentru acele tari, orase si sectoare ale industriei care le abordeaza in strategiile lor. Modelele de afaceri de maine trebuie sa raspunda unei piete in schimbare rapida.

