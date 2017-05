Potrivit reprezentantilor cramei, suma investita in proiectul lansat pe piata locala provine din fonduri europene, proprii si credite bancare, in proportie egala. Vinurile produse sunt comercializate doar in magazinele de specialitate si HoReCa, restaurantele fiind cei mai mari generatori de vanzari.

„Volumul produs de Carastelec intr-un an de recolta, fara incidente naturale, este de 200.000 de sticle, preponderent vinuri petiante si spumante, dar si o gama de vinuri linistite, in editii limitate de maxim 3.500 de sticle pe sortiment. Pentru gama Carassia, ne-am propus sa crestem volumul de la 25.000 de sticle imbuteliate in prima editie, pana la 50.000 de sticle. Acelasi obiectiv il tintim si cu vinurile petiante, vrem sa dublam in urmatorii doi ani volumul de sticle imbuteliate”, declara Negele Eniko, brand & marketing manager Crama Carastelec.

In prezent, Crama Carastelec functioneaza cu un total de 19 angajati, dintre care 9 persoane sunt prezente pe plantatie, patru in crama, iar restul in vanzari si administratie.

Produsa exclusiv prin metoda traditionala, cu o maturare indelungata in sticla, de minim 20 de luni, noua gama contine trei produse distincte: Carassia Blanc de Blancs Brut, Rosé Brut si Classic Extra Brut.

Romania, a 14-a tara din lume in ceea ce priveste consumul de vin

Potrivit datelor OIV, consumul de vin spumant creste pe plan international, inregistrand in ultimii 10 ani o majorare de 30%, in timp ce productia acestor vinuri a raportat un plus de 40% pe plan mondial. Prin comparatie, productia de vinuri linistite a crescut cu doar 7% in acelasi interval de timp. Astfel, sustin reprezentantii companiei, exista un trend vizibil ascendent consumului de spumante.

„Desi romanii sunt, in mod traditional, consumatori sezonieri de spumante – si de vinuri imbuteliate, in general - 70% din consum concentrandu-se pe perioada Sarbatorilor, sau in jurul evenimentelor importante, am inceput sa intalnim din ce in ce mai des amatori de spumante la evenimente casual sau wine baruri”, conchide Negele Eniko.

Planul pe termen lung privind productia Carassia vizeaza, dupa penetrarea pietei din Romania si Ungaria, exportul in alte tari europene.

Crama Carastelec detine o plantatie de vita de vie tanara de 22,4 hectare, iar cladirea cramei, construita in 2011–2012, a fost distinsa cu Premiul de Excelenta in Constructii in 2015. Aceasta functioneaza cu energie verde: incalzirea si racirea sunt asigurate cu pompe de caldura, iar consumul de energie este atenuat cu celule solare. Aria utila desfasurata a cramei este de 1.433 mp. Echiparea cramei cu utilaje ultramoderne a fost efectuata in anul 2013, dispune de rezervoare de fermentare din otel inoxidabil cu sistem de racire, linie automata de imbuteliere vin efervescent si vin linistit, utilaj de etichetat si de remuaj, degorjare si dopuire mecanizata pentru spumant, astfel intregul proces de vinificare a spumantelor de la recolta pana la etichetare se intampla in propria crama.