Miele, producatorul de echipamente electrocasnice premium, deschide la Constanta al treilea magazin propriu din Romania. Magazinul este amplasat in centrul istoric al Constantei si expune toate categoriile de produse Miele disponibile in Romania. Investitia totala in magazinul de la malul marii s-a ridicat la 120.000 de euro.

“Magazinul a fost amenajat dupa acelasi concept si design ca si magazinul Miele Point din Bucuresti. Spatiul din Constanta face parte din strategia Miele de consolidare a brandului in Romania si preconizam ca in 2-3 ani acesta va genera aproximativ 5-7% din vanzari. Am ales de aceasta data zona metropolitana Constanta pentru ca este una dintre cele mai mari din Romania, asadar exista potential si ne-am gandit ca este si principala destinatie turistica a romanilor pe timp de vara”, a Loredana Butnaru, director Miele Romania.

Miele Point Constanta se alatura astfel celor doua magazine proprii din Bucuresti (showroomul Miele din Piata Presei Libere si magazinul Miele Point Dorobanti), dar si seriei de magazine exclusive Miele deschise pana acum in regim de franciza in cinci orase din tara: Sibiu, Targu Mures, Deva, Brasov si Cluj-Napoca.

Produsele Miele se pot gasi in peste 60 de magazine din Romania, care se inscriu in cinci categorii: parteneri Miele exclusiv, in cadrul carora sunt comercializate doar electrocasnicele brandului, magazine proprii, retele de magazine specializate in vanzarile de mobilier de lux, dar si retele si magazine independente de electroIT.

In afara retelei de magazine, produsele Miele pot fi achitionate si de pe platformele online eMAG, Flanco si Altex. Spre exemplu, eMAG sustine 8% din vanzarile producatorului de electrocasnice, online-ul generand per total 10% din business. Pentru 2017 acest procent ar putea creste pana la 12%.

Fondata in 1899, compania Miele a fost de la bun inceput o afacere de familie, apartinand familiilor Miele si Zinkann – aflate astazi la a patra generatie. In prezent, Miele are peste 17.700 de angajati al nivel mondial, produsele fiind prezent in 47 de tari prin subsidiarele proprii de vanzari si in 50 de tari prin intermediul distribuitorilor si importatorilor. In anul financiar 2014-2015, compania a obtinut vanzari in valoare totala de 3,49 de miliarde de euro. In Romania, principalul concurent este Bosch, pe gama de lux si, partial, Panasonic.

