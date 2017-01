Categoriile de produse cu cele mai bune vanzari au fost aspiratoarele (aproximativ 6.000 de unitati), masinile de spalat rufe si uscatoarele (peste 2.000 de unitati) si masinile de spalat vase.

„Am asistat anul trecut la o crestere semnificativa a pietei de electrocasnice din Romania, cu focus pe segmentul premium, deci exista deja o tendinta in privinta clientilor de a se orienta catre gama premium. Clientii apreciaza calitatea aparaturii electrocasnice careia i se acorda tot mai multa importanta si incep sa inteleaga de ce calitatea costa si care sunt avantajele unor astfel de produse”, a declarat Loredana Butnaru, director Miele Romania.

Cea mai importanta investitie din 2016 in Romania a fost reprezentata de inaugurarea magazinului Miele Point in Bucuresti, pe Calea Dorobanti, bugetul ridicandu-se la 100.000 de euro.

Compania are doua magazine proprii in Bucuresti – la Casa Presei si pe Calea Dorobanti – si inca cinci magazine in Sibiu, Tg. Mures, Brasov, Deva si Cluj, deschise in franciza. Daca pentru zona Capitalei numarul magazinelor va ramane neschimbat in urmatorii doi ani, la nivel national compania isi propune pentru acest an doua noi locatii, deschise fie in franciza, fie de catre Miele, spunea intr-un interviu acordat wall-street.ro Loredana Butnaru.

In afara retelei de magazine, produsele Miele pot fi achitionate si de pe platformele online eMAG, Flanco si Altex. Spre exemplu, eMAG sustine 8% din vanzarile producatorului de electrocasnice, online-ul generand per total 10% din business. Pentru 2017 acest procent ar putea creste pana la 12%.

Fondata in 1899, compania Miele a fost de la bun inceput o afacere de familie, apartinand familiilor Miele si Zinkann – aflate astazi la a patra generatie. In prezent, Miele are peste 17.700 de angajati al nivel mondial, produsele fiind prezent in 47 de tari prin subsidiarele proprii de vanzari si in 50 de tari prin intermediul distribuitorilor si importatorilor. In anul financiar 2014-2015, compania a obtinut vanzari in valoare totala de 3,49 de miliarde de euro. In Romania, principalul concurent este Bosch, pe gama de lux si, partial, Panasonic.