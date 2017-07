In 2016, anul in care compania a fost preluata de japonezii de la Asashi, in cadrul unei tranzactii care a vizat achizitionarea operatiunilor SABMiller din Europa Centrala si de Est, Ursus Breweries a inregistrat, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului de Finante, o cifra de afaceri de 1,63 miliarde de lei (331,7 milioane de euro, la un curs de 4,94 lei pentru un euro; in crestere cu 3,55% fata de 2015), nivel care situeaza producatorul pe primul loc in topul celor cinci berari care controleaza 80% din piata de profil, in functie de cifra de afaceri. Ursus Breweries detine trei fabrici de bere in Brasov , Buzau si Timisoara si o minifacilitate de productie in Cluj si are in portofoliu marci precum Ursus, Timisoreana, Peroni Nastro Azzuro sau Azuga.

Pe locul al doilea in functie de veniturile realizate se situeaza Heineken Romania, producator ce detine patru fabrici in Romania, cu o cifra de afaceri ce a atins, anul trecut, nivelul de 1,21 mld. lei (245,8 milioane euro), in crestere cu 0,7% fata de acum doi ani. Heineken se situeaza insa pe primul loc in privinta profitului net inregistrat anul trecut, cu un nivel de 162,1 milioane de lei (32,8 milioane de euro), in crestere cu 46% fata de 2015. Si aceasta in conditiile in care Ursus a inregistrat un profit net de 144,6 milioane de lei (29,2 milioane de euro), in crestere cu 227% fata de 2015.

Companiile de mai sus, alaturi de Bergenbier, United Romanian Breweries Bereprod (URBB), Martens si firma timisoreana Berarium, cunoscuta pentru brandul Clinica de Bere, fac parte din Asociatia Berarii Romaniei si controleaza 80% din piata locala, restul de 20% fiind distribuit intre micii berari.