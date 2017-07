Compania Best a avut in 2016 vanzari nete de 42 de milioane de Euro (echivalentul a aproximativ 400 de milioane de coroane suedeze) si 450 de angajati, in principal in unitatile de productie din Cerreto d’Esi (centrul Italiei) si in Zabraze (Sudul Poloniei). Compania face parte din grupul Broan-Nu Tone, un producator si distribuitor nord-american de produse rezidentiale de ventilatie.

“Achizitia companiei Best este un demers strategic perfect pentru a consolida potentialul Electrolux de proiectare, cercetare, dezvoltare si productie de hote de bucatarie” a declarat Dan Arler, Head of Electrolux Major Appliances Europe, Middle East & Africa.

Grupul Broan-Nu Tone va continua sa proiecteze, sa produca si sa comercializeze brand-ul Best de produse de ventilatie pentru bucatarie, in nordul Americii. Achizitia se afla sub rezerva aprobarii de catre autoritatile de reglementare internationale, iar finalizarea acesteia este asteptata in cel de-al treilea trimestru al anului 2017.

In Romania, business-ul Electrolux a crescut in 2016, compania inregistrand o cifra de afaceri de 512,3 milioane de lei (114,1 milioane de euro, la un curs de 4,49 lei pentru un euro), în crestere fata de 2015, cand nivelul a fost de 427,95 milioane de lei (96,38 milioane de euro, la un curs de 4,49 lei pentru un euro). Mai important este insa ca Electrolux Romania a revenit pe profit net in 2016, an in care acest indicator s-a situat la nivelul de 11,9 milioane de lei (2,65 milioane de euro), fata de o pierdere neta de 23,47 milioane de lei (5,28 milioane de euro) in 2015. Electrolux are o fabrica in Romania, la Satu Mare, unde produce electrocasnice mari. Anul trecut, numarul angajatilor Electrolux Romania a fost de 882, in crestere fata de 2015, cand compania a avut 787 de angajati.

Electrolux a inregistrat rezultatele de mai sus in contextul unei evolutii crescatoare a pietei de profil: potrivit datelor companiei de cercetare a piete GfK Romania, sectorul bunurilor de folosinta indelungata a crescut, anul trecut, cu 9%, electrocasnicele mari inregistrand o crestere cu doua cifre. Tendinta ascendenta a continuat si in primul trimestru al acestui an, cand piata bunurilor de folosinta indelungata a crescut cu aproape 6% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Doua dintre cele sapte sectoare - electronice si electrocasnice mici – au inregistrat rate de crestere de doua cifre.