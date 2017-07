In ultimul an de facultate, Bogdan Ioncea, impreuna cu doi colegi, a infiintat compania Quadrart Architecture Studio (QAS). Trei ani mai tarziu, antreprenorul a reusit sa deschida o filiala in Boston si a ajuns sa aiba afaceri de aproape un milion de dolari. Bogdan Ioncea a povestit intr-un interviu acordat wall-street.ro cum a reusit sa construiasca compania QAS si care sunt urmatoarele planuri de business.

Quadrart Architecture Studio (QAS), fondata in 2006 in Bucuresti, a actionat in domeniul arhitecturii si urbanismului, concentrandu-se in principal pana in 2008 asupra conceptului, designului, cat si asupra supervizarii proiectelor de constructie, cum ar fi cladiri rezidentiale, cladiri de birouri, centre de divertisment si imobile multifunctionale din perioada de crestere a pietei imobiliare locale.

“Am ales sa infiintam o firma atunci pentru ca era un moment foarte bun de a incepe ceva pe imobiliare. Noi eram axati inca din timpul facultatii foarte mult pe prezentari grafice, mai lucram pentru mai multi profesori de-ai nostri la stadiul de invatacel, ca sa prindem mai mult decat se preda la cursuri. Atunci am observat trendul puternic de prezentari grafice pe piata, fiecare dorea sa iasa in fata cu ceva diferit pe piata”, a spus Bogdan Ioncea, co-fondatorul QAS.

In 2009, compania s-a adaptat noilor cerinte de pe piata si a incercat sa identifice noi oportunitati, astfel, si-a mutat colectivul de proiectare in Boston, SUA. Un an mai tarziu, Bogdan Ioncea si partenerul sau din SUA au ramas singurii actionari ai companiei. Incepand cu 2014, QAS a abordat sectorul energetic, mai exact al energiei din surse regenerabile, incepand cu proiectarea si gestionarea mai multor proiecte de parcuri eoliene si fotovoltaice din Romania, in acelasi timp a continuat sa ofere servicii de design pentru proiecte la cerere de tipul celor rezidentiale, industriale si birouri in SUA.

“Am ajuns sa avem niste colaborari prin recomandari cu diversi arhitecti plecati in Statele Unite, fiind multumiti de munca noastra ne recomandau in continuare si am lucrat acolo cateva luni. Atunci am vazut diferenta dintre o piata matura de arhitectura, de proiectare, de imobiliare si piata romaneasca care era in haosul asta primordial, de zbatere la inceput”, a mai spus Bogdan Ioncea.

Tot in 2014, compania a decis sa se intoarca in Romania pentru a oferi servicii pentru dezvoltarea unui proiect de constructie, de la stadiul de vizualizare digitala a conceputului pana la planificare urbana si proiectare detaliata. In acel an, compania a inregistrat cifra de afaceri de aproximativ 750.000 de dolari, din care 10% a reprezentat activitatea din Romania.

“Avem o baza relativ stabila acolo, din 2010 pana in 2012 am crescut de la 3 oameni la 18, plus colaborarile pe care le aveam”, a mentionat Ioncea.

Anul trecut, Quadrart Architecture Studio a avut o cifra de afaceri de 961.000 de dolari, din care 7% a reprezentat activitatea din Romania. Pentru 2017, compania estimeaza o crestere de aproximativ 14% si pentru activitatea din Romania o crestere de peste 50%.