Piata de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescriptie medicala, suplimentele alimentare si dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a scazut cu aproximativ 7% in T2 2017 fata de primele trei luni ale anului, conform datelor Cegedim. In ciuda acestei scaderi, vanzarile aferente celui de-al doilea trimestru al anului au fost cu 19,4% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut.

In acest interval, segmentul de piata a inregistrat o evolutie moderata la nivelul acestor categorii de produse, cu schimbari semnificative doar la nivelul categoriei raceala, gripa si alergii, vanzarile din aceasta categorie scazand cu 38% fata de primul trimestru al anului. Cu o valoare de 132,3 milioane de lei, aceasta categorie a pierdut considerabil din cota de piata, de la 27,4% in T1 la 18,2% in al doilea trimestru. La polul opus, categoria dermatocosmetice s-a pozitionat pe un trend ascendent, cu un salt de 25%, reprezentand o crestere in vanzari de la 50,9 milioane de lei la 63,6 milioane de lei.

„Valoarea anumitor categorii este strans corelata cu ponderea problemelor de sanatate dintr-o arie terapeutica, insa poate fi influentata si de sezonalitate. Segmentul de piata reprezentat de RASCI, urmeaza insa o tendinta generala de crestere, reflectand, pe de-o parte, atentia sporita acordata ingrijirii personale de catre consumatori, cat si varietatea de produse, pe de alta parte. Totodata, aceasta evolutie ascendenta este in linie atat cu cresterea totala a pietei farmaceutice, cat si cu cresterea economica a Romaniei”, a declarat Diana Mereu, director executiv RASCI.

Conform datelor Cegedim, categoria Lifestyle OTC, se afla in top in al doilea trimestru al anului in ceea ce priveste cota de piata, de 23,2%, dar si la nivelul vanzarilor, de 168,7 milioane de lei. Aceasta este urmata de categoria produselor cu actiune in afectiuni gastrointestinale, cu o cota de piata de 21,1% si vanzari de 153,1 milioane de lei.

RASCI (Asociatia Romana a Producatorilor de medicamente fara prescriptie, suplimente alimentare si dispozitive medicale), reuneste producatori, importatori si distribuitori de medicamente fara prescriptie medicala (OTC), suplimente alimentare si dispozitive medicale pentru ingrijire personala, activi pe piata din Romania: Bayer, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Johnson & Johnson, Sanofi, Reckitt Benckiser, Pfizer, Prisum, Fildas, Secom, Terapia, Antibiotice, Berlin-Chemie si WORWAG Pharma.