McDonald`s a inaugurat pe 1 septembrie al doilea restaurant din Bacau, o investitie de 2,5 milioane de lei, care se afla in centrul comercial Arena Mall si are 40 de angajati. Anul acesta vor mai fi inaugurate inca trei restaurante in Romania, iar la anul - inca sapte.

Noul restaurant McDonald`s din orasul lui Bacovia este al 69-lea din reteaua din Romania, care este prezenta in 21 de orase din tara. Planurile pentru Romania ale Premier Capital, detinatorul francizei McDonald`s in Romania, vizeaza extinderea si in acest an, dar si in 2018.

”Am intrat pe piata din Romania acum 20 de luni si de atunci am spus ca vrem sa investim si sa crestem afacerea de aici, pentru ca vedem foarte multe oportunitati. Romania este cea mai mare piata pentru noi, am deschis trei noi restaurante in 2017 si pana la sfarsitul anului vom mai deschide inca trei. Avem planuri pentru la anul sa deschidem inca sapte. In urmatorii trei ani planuim sa investim aproximativ 90 de milioane de euro pe cele sase piete pe care activam (Romania, Grecia, Malta, Estonia, Lituania, Letonia) si sa deschidem peste 33 de restaurante noi, care vor duce numarul total la 180. De asemenea, modernizam restaurantele existente si pana in 20121 toate vor fi modernizate. Vom crea 1.500 de noi locuri de munca, ceea ce va duce numarul total al angajatilor la 9.500”, spune Victor Tedesco, director general al Premier Capital.

Daniel Boaje, director general al Premier Restaurants Romania, spune ca noul restaurant de la Bacau, o investitie de 2,5 milioane de lei si care a generat 40 de locuri de munca, este unul dintre cele 22 de proiecte McDonald`s aflate in prezent in derulare in Romania, aici fiind incluse si modernizarile. In total, in Bacau McDonald`s a creat 110 locuri de munca, 70 dintre acestea in primul restaurant, inaugurat acum 19 ani si al carui prag a fost trecut, anul trecut, de 800.000 - 900.000 de vizitatori, in conditiile in care populatia orasului este de aproximativ 197.000 de locuitori, potrivit datelor Institutului National de Statistica.