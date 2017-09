De cate ori se intampla sa calatoresc de la Bucuresti la Brasov merg, pana la Ploiesti, pe autostrada. A doua parte a drumului, de la orasul Aurului Negru pana la poalele Tampei, este, de regula, un calvar si asta pentru ca autostrada larga de pana la Ploiesti devine un drum national virajat, pe care viteza de deplasare este mult redusa. Telenovela autostrazii Bucuresti-Brasov are toate sansele sa ajunga sa aiba acelasi numar de episoade ca serialul ”Tanar si nelinistit” – au fost turnate peste 4.000 de episoade –, iar economia brasoveana nu are decat de suferit.

Ma gandesc, in timp ce microbuzul in care ma aflu negociaza serpentinele de pe Valea Prahovei, ca lipsa autostrazii care sa lege orasul din centrul Romaniei de Capitala si de acolo spre Marea Neagra, precum si o alta telenovela, cea a aeroportului international, a carui realizare treneaza de mai multi ani, sunt principalele probleme de infrastructura ale Brasovului, cu un puternic efect negativ asupra dezvoltarii economice a zonei.

Si totusi, jucatori importanti din mediul de business se indreapta spre Brasov, oras resedinta a judetului omonim, care are cele mai multe parcuri industriale din Romania. Cel mai recent exemplu este investitia de 120 de milioane de euro pe care AFI Europe o face la Brasov in prima etapa a proiectului AFI Brasov, ce va cuprinde un centru comercial de 45.000 de metri patrati inchiriabili si unul dintre cele doua turnuri office de clasa A, in suprafata de 13.000 metri patrati inchiriabili. Cele doua cladiri office vor avea o suprafata totala de 25.000 de metri patrati. Proeictul are termen de finalizare primul trimestru din 2019.

”Aeroportul este foarte important mai ales pentru cei care lucreaza in IT, ne lipseste un aeroport in Brasov si autostrada ar fi buna de asemenea, dar ne-am multumi cu un aeroport in prima faza. Brasovul se dezvolta, avem noua fabrica de elicoptere Puma, sunt multe companii de IT care vin in Brasov, din industria automotive, cred ca Brasovul are mult potential si ar putea fi dezvoltat daca si infrastructura ar fi dezvoltata. Noi o asteptam”, spune David Hay, CEO AFI Europe Romania, prezent la conferinta de presa prilejuita de ceremonia de ”asezare a pietrei de temelie” a AFI Brasov.

La intrebarea ”De ce ati ales Brasovul si nu alt oras din Romania pentru dezvoltarea celui de-al treilea proiect al AFI Europe in Romania, dupa Bucuresti si Ploiesti”, adresata de wall-street.ro in timpul conferintei de presa, David Hay a raspuns: ”Brasovul este un oras important, intr-o faza de dezvoltare, la fel ca alte orase din Romania, dar aici am identificat o nevoie pentru spatiu de retail aditional intr-un mall. In plus, ne-am uitat la acest teren timp de mai multi ani, am facut o oferta acum cinci ani, o alta acum patru ani , dar nu am castigat. Nu s-a intamplat nimic cu terenul, asa ca atunci cand a reaparut pe piata am facut din nou o oferta si de data aceasta am reusit sa-l achizitionam. Consider ca aceasta locatie, in centrul Brasovului, impreuna cu un concept bun cu care am venit, reprezinta o formula castigatoare”.

Avi Barzilai, CEO AFI Europe, prezent de asemenea la eveniment, a completat raspunsul lui David Hay: ”Faptul ca dezvoltam aici, in Brasov, nu inseamna ca nu cautam alte terenuri in alte orase din Romania, daca vom gasi amplasamente bune in alte orase vom dezvolta de asemenea si acolo. Dezvoltam mai mult de 15 proiecte in regiune”.

Legat de competitia reprezentata de proiectul Coresi Shopping Resort, dezvoltat de Immochan, de asemenea parte a unui proiect mixt (rezidential-mall-office), David Hay a comentat: ”Respectam competitia, au facut o treaba foarte buna cei de la Coresi, este un mall foarte de succes, dar noi aducem experienta noastra proprie si speram ca le vom oferi o lupta buna. Cred oricum ca exista suficienti cumparatori si putere de cumparare suficienta in Brasov si zona inconjuratoare”.

Spatiile comerciale din componenta de retail a AFI Brasov sunt alocate in proportie de 80%: 50% deja preinchiriate, iar restul de 30% in stadii avansate de negociere. Retailerul francez Carrefour, prima ancora a centrului comercial, ocupa o suprafata de 6.500 de metri patrati, in timp ce grupul Inditex va aduce, pe o suprafata de 7.000 mp, principalele ma rci din portofoliu, precum Zara, Bershka, Stradivarius, Pull and Bear, Oysho si Zara Home.Alte branduri internationale precum Sephora, Tommy Hilfiger, Swarovski, Teilor, Kultho, Meli Melo, Optiplaza, Lee Cooper, Kenvelo, Tom Tailor, Intersport, Carturesti, MAC se alatura mixului de chiriasi.

”Am observat o sinergie buna intre office si mall in cazul AFI Palace Cotroceni si AFI Park din Bucuresti. Noi am fost primii care am facut acest gen de proiect mixt si acum vad ca sunt multi care ne urmeaza exemplul. Inercam sa implementam aceasta strategie si aici, de aceea facem si office”, spune David Hay.

Noua investitie va crea peste 2.000 de locuri de munca si vizeaza categoriiprecum pasionatii de shopping, turistii care viziteaza Brasovul, dar si membrii comunitatii de business si companiile multinationale din domeniul IT&C.