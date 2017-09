kika, unul dintre cei mai mari si mai cunoscuti retaileri de mobila si decoratiuni din Austria, va deschide pana la finalul anului cel de-al doilea magazin al sau din Romania, in Bucuresti, in urma unei investitii de peste 14 milioane de euro. La inceputul lunii septembrie a fost finalizata tranzactia de achizitionare a fostului magazin Obi de catre kika, iar deschiderea oficiala este preconizata pentru luna decembrie a acestui an.

kika continua astfel expansiunea in Romania, investind peste 14 milioane euro in amenajarea celui de-al doilea magazin. Acesta se va intinde pe o suprafata de 12.000 de metri patrati, incluzand depozitul si o parcare generoasa si va asigura 80 de noi locuri de munca in Romania. Noul magazin va oferi clientilor sai un sortiment variat de accesorii pentru locuinta, precum si cele mai noi trenduri in materie de canapele, mobilier pentru living, mobilier media, fotolii cu functii.

Pentru dezvoltarea brandului kika pe piata locala, noi deschideri sunt in curs de derulare pentru viitorul apropiat si in alte orase mari din Romania. kika Romania atinge anual o cifra de afaceri de peste 15 milioane euro, brandul avand rezultate notabile in special pe categoriile de mobilier tapitat si corpuri de iluminat.

In februarie 2017 a fost lansat magazinul online pe www.kika.ro, prin care clientii din intreaga tara pot accesa cele mai noi produse kika. Cresterea vizibila a cifrei de afaceri demonstreaza ca exista cerere din partea clientilor, precum si faptul ca magazinul online a fost foarte bine primit.

„Suntem bucurosi ca ne aflam deja in linie dreapta cu pregatirile pentru deschiderea celui de-al doilea magazin din Romania. Cererea clientilor pe piata din Romania s-a dezvoltat foarte bine in 2017, am putut creste continuu rezultatele din ultimii ani. Datorita acestei evolutii pozitive ne-am decis sa continuam planul de expansiune cu un magazin nou, modern, in sectorul 3 al capitalei. De asemenea, si alte proiecte sunt in curs de derulare. Dorim sa le oferim clientilor nostri un sortiment cat mai variat, potrivit oricaror cerinte si preferinte. Lansarea magazinului online a reprezentat un pas important atat pentru depasirea granitelor regionale, cat si pentru accesarea de catre publicul cu afinitate pentru cumparaturile online a celor mai noi trenduri in domeniu”, a declarat Dr. Gunnar George, CEO kika-Leiner Group.

Prin aceasta deschidere, kika va ajunge in estul Capitalei inaintea concurentilor de la IKEA, care au anuntat recent ca vor investi 80 de milioane de euro in magazinul de pe acelasi bulevard Theodor Pallady. IKEA a obtinut autorizatia de construire pentru amenajare si sistematizare teren si imprejmuire provizorie emisa de Primaria Sectorului 3 si a incheiat procesul de selectie pentru principalul constructor al magazinului IKEA din Bucuresti pe 6 septembrie 2017. Magazinul IKEA de pe bulevardul Theodor Pallady nr. 57 va fi construit de antreprenorul general Bog’Art. In acest moment, obiectivul companiei este deschiderea magazinului IKEA de pe Bulevardul Pallady inainte de finalul anului 2018.