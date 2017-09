Orientarea marilor retele internationale catre comertul de proximitate afecteaza retailerii traditionali, insa acestia din urma prezinta niste avantaje care ii ajuta sa ramana in continuare un segment important din piata, precum lipsa birocratiei, luarea deciziilor de pe o zi pe alta sau plata marfii la livrare. “Lupta exista atata timp cat traditional trade mai are 40% din piata. Insa nu mor caii cand vor cainii”, a declarat Feliciu Paraschiv, proprietarul Paco Supermarkets.

Feliciu Paraschiv a fondat businessul de proximitate Paco in urma cu 20 de ani si a ajuns sa detina astazi o retea de zece magazine in judetul Vrancea, ce numara afaceri de 15 milioane euro anul trecut. Pentru 2017, antreprenorul estimeaza o cifra de afaceri de 20 milioane de euro.

In conditiile in care ponderea celor doua canale de vanzare s-a inversat in ultimii zece ani, iar retailul modern a ajuns sa detina 60% din piata si traditionalul 40%, cum poate tine pasul un retailer independent cu marile lanturi internationale?

“Noi avem niste atuuri particulare, reusim sa luam decizii in foarte scurt timp. Noi putem sa schimbam preturi in zece minute, deciziile de deschideri de magazin se pot lua si intr-o zi, nu avem un sistem birocratic atat de complex incat sa avem nevoie de mii de aprobari si o gramada de studii ca sa deschidem o locatie noua sau sa luam o decizie vizavi de modificarea unor preturi sau stabilirea unor promotii pe care ni le solicita furnizorii”, a declarat Feliciu Paraschiv in cadrul emisiunii Profesionistii in Retail.

“Suntem extrem de flexibili si putem sa speculam orice defect al retelelor mari, precum lipsa lor de personal”, continua acesta. Alte avantaje ale retailerilor independenti, pe langa lipsa birocratiei, sunt aproprierea fata de client, precum si plata marfii la livrare: “Asta inseamna ca avem preturi foarte bune, diversitate mare, precum si flexibilitate foarte mare la listarea de noi articole: apare un produs, a doua zi il avem in magazin, nu trebuie sa asteptam aprobari. Asta inseamna sa nu fi intepenit in hartii si sa iei decizii rapide si pe loc”, considera Feliciu Paraschiv.