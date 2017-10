Imediat dupa Revolutie, John Marino a plecat sa studieze in SUA. Dupa multi ani in care a trait visul american, romanul a decis sa parieze pe Romania cu restaurante Subway, motivand ca "tara are un potential extraordinar".

In ianuarie 1990, pentru ca "s-a dat jos gardul", spune el, Marino a plecat sa isi continuie studiile de inginerie mecanica in SUA. Dupa terminarea facultatii in orasul Oxford, Mississippi, a deschis prima sa afacere, o cafenea, iar apoi a dezvoltat un lant de cafenele. Ulterior a vandut afacerea si s-a lansat in real estate.

Legatura lui cu Romania a fost reluata in 2013, cand a vazut in Romania oportunitatea de a face afaceri. Asa a deschis un restaurant Subway in Bucuresti, unul dintre primele din tara.

"Mi s-a parut o oportunitate solida, am avut ceva dubii la inceput fata de decizia mea, acum sunt foarte confortabil cu ea. Mergem 100% in dezvoltare", spune John Marino (48 ani).

El a deschis recent al doilea restaurant Subway din grupul sau Better Best, sub forma de franciza, dupa o investitie de 120.000 euro. Localul a fost deschis intr-un hipermarket Kaufland, iar Marino subliniaza astfel ca nu exista o definitie a locului perfect. "Sunt locatii mai mici decat aceasta (50 mp) care sunt de o profitabilitate uluitoare. Tara are un potential absolut extraordinar, nu doar in Bucuresti, ci si in Cluj, Iasi, Timisoara, Ploiesti", spune antreprenorul.

Marino se fereste sa dea cifre in ce priveste afacerile sau profitabilitatea, insa spune ca ii merge mai bine de cand a aparut concurenta langa restaurantul din Upground. "In ce priveste concurenta se creeaza o simbioza absolut deosebita. Cu cat ii dai clientului o varietate mai mare si va dau exemplul unitatii mele din Upground: cel mai greu mi-a mers cand eram singura oferta. Eram singura oferta la 18.000 de oameni. Si mi-a mers mult mai greu decat acum, cand sunt 14 oferte la acelasi numar de oameni. Se creeaza un reflex, lumea vine din instinct. Daca este un grup, unul vrea Tacobell, unul vrea KFC, unul vrea cantina si asa mai departe", spune el.

Subway Romania se afla pe locul 3 in regiune, dupa Polonia si Bulgaria, insa Marino este convins ca anul viitor "atacam locul 2". De asemenea, unitatile din Romania se concentreaza pe serviciul de livrari, serviciu care la nivel mondial este mai putin dezvoltat. Astfel, la acest capitol "Romania este privita ca un pilot la nivel global".

In grupul lui John Marino lucreaza 20-25 oameni. In restaurante, salariul este mai mare decat salariul minim, plus bonuri de masa, iar un manager de unitate Subway poate ajunge la 1.000 de euro lunar.

In incheiere, John Marino spune care este cea mai mare diferenta in gandire in business pe care a remarcat-o intre SUA si Romania. "Cea mai mare diferenta este legata de interactiunea dintre parteneri, dintre furnizori. In America se tine mult mai mult cont si de binele partenerului, pe cand aici mi s-a parut ca este o lupta mai acerba ca sa iti fie tie bine intai si pe urma restului. Asta a fost un pic de soc pentru mine. In rest, foarte multi antreprenori nu isi dau seama de ce drepturi ar trebui sa beneficieze si ce conditii ar trebui sa fie pe aceasta piata si cat de bine le-ar merge tuturor daca ar fi aceste conditii. Si ma refer la predicitibilitatea legilor, infrastructura care este un mare impediment in dezvoltarea tuturor business-urilor din aceasta tara, inclusiv restaurantelor."

Sursa foto: Sorbi/Shutterstock.com