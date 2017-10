Ca trebuie sa ai o strategie omnichannel ca sa reusesti sa vii in intampinarea consumatorilor de azi, oriunde, oricand si in orice fel, este un lucru stiut de toti retailerii care isi doresc afaceri de succes. Insa implementarea unei astfel de strategii implica mai multe caracteristici si provocari ale pietei romanesti. Care sunt acestea si cum se ajunge la o ecuatie de succes in retailul omnichannel, aflati de la speakerii celei de-a cincea editie a retailArena, Rethink Retail.