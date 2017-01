„Guvernul condus de Dacian Ciolos isi incheie mandatul cu o buna evolutie in atragerea fondurilor europene, o crestere economica peste previziuni, cu un numar substantial de noi locuri de munca create si cu o imagine favorabila in plan extern care a stimulat investitorii sa aduca bani in Romania”. Asa incepe bilantul guvernului Ciolos la final de mandat. Raportul de bilant are 61 de pagini iar anexa ce contine rapoarte detaliate pe fiecare minister are 258 de pagini, insa cele mai importante realizari au fost rezumate in primele pagini ale documentului, disponibil pe site-ul Guvernului.