Banca Nationala a Romaniei (BNR) saluta angajamentul luat de actualul guvern, de mentinere a deficitului bugetar la un nivel de maximum 3% din produsul intern brut (PIB), dar are pregatite masuri suplimentare in cazul in care plafonul va fi depasit, in contextul existentei unor riscuri interne legate de situatia post-electorala si de modul in care va fi construit bugetul pe acest an, a declarat vineri guvernatorul BNR Mugur Isarescu.