Precedentul castig mediu net-record din Romania a fost inregistrat in decembrie 2015, de 2.114 lei. In octombrie 2016, ritmul anual de crestere a castigurilor angajatilor din Romania incetinise la 12,7%, de la 14,2% in septembrie si 14,5% in august, cand s-a atins un nivel maxim dupa martie 2009. Cresterea salariilor a fost stimulata prin masuri guvernamentale, in conditiile in care, de la 1 mai, salariul minim brut pe economie a fost majorat de guvern cu 19%, de la 1.050 lei pana la 1.250 lei, conform News.ro.

Statisticile oficiale publicate arata ca, in termeni reali, tinand cont de inflatie - care a incheiat 2016 cu valori negative -, castigurile au fost mai mari, in luna noiembrie 2016, cu 14% fata de aceeasi luna a anului precedent. "Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (5.675 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.291 lei)", se arata intr-un comunicat al INS.

Potrivit tabelelor INS, pe langa sectorul tehnologiei informatiei (IT), castigul mediu net din Romania a depasit nivelul de 1.000 de euro (4.500 lei) in luna noiembrie 2016 doar in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (4.938 lei), dar s-a apropiat de acest nivel in cateva domenii: activitati de servicii anexe extractiei de petrol si gaze (4.379 lei), transporturi aeriene (4.351 lei), extractia petrolului si a gazelor naturale (4.251 lei), intermedieri financiare (4.245 lei) si asigurati si fonduri de pensii (4.201 lei).

Cresterea salariilor a accelerat incepand cu ultimele luni ale anului 2015, dupa ce s-au aprobat mai multe majorari salariale consistente in sistemul bugetar. De la 1 octombrie 2015, salariile din sistemul de sanatate si in domeniul asistentei sociale au crescut cu 25%, iar de la 1 decembrie s-au majorat cu 15% salariile din invatamant si cu 10% salariile celorlalti bugetari.

In urma acestor majorari, diferenta dintre salariile bugetarilor si castigurile din companii s-a adancit puternic. In 2014, castigul mediu al bugetarilor era cu 13% peste nivelul din sectorul concurential, iar in 2015 ecartul a urcat la 16%, arata datele publicate recent de Comisia Nationala de Prognoza (CNP). Pentru 2016, prognozele oficiale arata ca venitul mediu brut lunar din sectorul bugetar a fost cu 3% mai mare decat castigul brut din sectorul concurential, care include companiile.

Sursa foto: Shutterstock/Africa Studio