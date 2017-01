Omul de afaceri Harry Ilan Laufer, fondatorul companiei HL Retail Group si care este cunoscut in comunitate ca fiind cel care a intermediat intrarea retailerului suedez H&M in Romania, a fost numit secretar de stat in cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, au confirmat pentru wall-street.ro surse din interiorul Ministerului.

Harry Ilan Laufer a detinut agentia de real-estate HL Retail Group din 2006 pana in luna ianuarie a acestui an. Cunoscut in mediul de afaceri romanesc ca fiind cel care a intermediat intrarea H&M pe piata din Romania, Laufer s-a ocupat si de dezvoltarea brandului Zara si a celorlalte din umbrela Inditex pe plan local, precum si de dezvoltarea mai multor centre comerciale, printre care Grand Center Ploiesti, Carrefour Pitesti sau Grand Hall din Chisinau.

Laufer si-a inceput cariera in anul 2002 la una dintre cele mai mari agentii de real estate din Romania BC Richard Ellis. In anul 2004 accepta functia de development manager in cadrul companiei Time-Out, un brand de haine din Cehia, in cadrul careia dezvolta o retea de 15 magazine pe teritoriul Romaniei. In 2005 semneaza cu fondul de investitii NHC pentru functia de sales manager in cadrul centrelor comerciale Winmarkt, unde sub comanda sa se realizeaza cel mai important proiect al companiei din Romania - Grand Center Ploiesti, un centru comercial de 40.000 mp.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a fost infiintat de guvernul Grindeanu prin transferul activitatilor si a structurilor din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, comertului, antreprenoriatului si investitiilor straine de la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.