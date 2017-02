De miercuri, 1 februarie, intra in vigoare mai multe masuri, intre care eliminarea plafoanelor in cazul contributiilor sociale si de sanatate, cresterea plafonului pentru microintreprinderi si eliminarea a 102 taxe nefiscale.

Data de 1 februarie aduce modificari in cazul contributiilor la pensiile publice si la sistemul sanatate. Astfel, incepand de miercuri, salariatii vor datora contributiile de pensie (CAS) si de sanatate (CASS) la tot venitul realizat, actualul plafon maxim, echivalent cu 5 salarii medii brute, fiind eliminat, conform News.ro.

Potrivit premierul Sorin Grindeanu, eliminarea plafonului CASS (contributia la sanatate) pentru cei cu salarii de peste cinci ori salariul mediu, ar afecta 36.000 de salariati, iar masura ar aduce la buget un plus de 500 de milioane de lei. Pe de alta parte, salariatii, PFA si pensionarii care au si venituri din dividende, dobanzi, drepturi de autor, dar si din chirii vor fi scutiti de CASS pentru acestea.

Astfel, este reintrodusa scutirea de CASS pentru persoanele care realizeaza venituri din investitii (dividende, dobanzi) si/sau din alte surse pentru aceste venituri daca in cursul anului fiscal realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din asocierea cu o persoana juridica sau venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.

De la 1 ianuarie 2017, conform Codului fiscal, scutirea era eliminata, ceea ce insemna ca salariatii, pensionarii, PFA urmau sa achite CASS pentru dividende, dobanzi si drepturi de autor. O alta modificare importanta este legata de anularea CASS pentru pensii. Indiferent de valoarea pensiei, pensionarul are calitate de asigurat in sistemul public de sanatate, dar plata contributiei se suporta de la bugetul de stat.

Tot de la 1 februarie, impozitul pe venit aplicat microintreprinderilor cu un singur salariat va fi redus de la 2% la 1%, concomitent cu ridicarea plafonului de venituri pana la care o firma poate fi incadrata in definitia microintreprinderii, de la 100.000 euro la 500.000 euro. Totusi, cota de impunere de 3% ramane neschimbata pentru microintreprinderile fara niciun salariat.

Anterior, cota era cuprinsa intre 1% si 3%, in functie de numarul de salariati: un procent din venituri pentru microintreprinderile cu cel putin doi salariati, 2% pentru cele cu un singur salariat si 3% pentru cele care nu au niciun angajat. De la 1 februarie, Agentia Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va elimina formularul 088. Prin Declaratia 088, introdusa in februarie 2015 si simplificata in vara lui 2016, un contribuabil este evaluat de catre functionarii Fiscului din punct de vedere al capacitatii de a desfasura activitati economice in sfera TVA.

Documentul a fost aspru criticat de reprezentantii oamenilor de afaceri, din cauza cresterii birocratiei. Tot de la 1 februarie se vor anula 102 taxe nefiscale. Taxa radio-tv, timbrul de mediu, taxa de inregistrare in registrul comertului, taxa pentru acordarea cetateniei romane si taxa pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar sunt printre cele mai importante dintre cele 102 taxe care vor fi eliminate, ca urmare a aplicarii proiectului de lege depus de PSD si votat in Parlament.

Un numar de 22 de taxe nefiscale, percepute pentru diferite servicii prestate de structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI), inclusiv pentru cazier, pentru examinare in vederea obtinerii permisului de conducere ori pentru schimbarea numelui, vor fi eliminate incepand cu data de 1 februarie, anunta ministerul.

Astfel, se va elimina taxa de 10 lei pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, documentul urmand a fi eliberat gratuit solicitantilor, atat persoane fizice, cat si persoane juridice. Ministerul Afacerilor Interne mai arata ca vor fi eliminate opt taxe care erau necesare pentru eliberarea unor documente la ghiseele Directiei Regim Permise si Inmatricularea Vehiculelor:

Taxa pentru examinare in vederea obtinerii permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E - 6 lei;

Taxa examinare pentru obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb si TV - 28 lei;

Taxa pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E - 84 lei;

Taxa inmatriculare permanent sau temporara pentru autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg inclusiv - 60 lei;

Taxa inmatriculare permanent sau temporara pentru autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – 145 lei;

Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar – 9 lei; - Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor – 414 lei;

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare – 5 lei.

Pe langa acestea, vor fi eliminate alte trei taxe: pentru aplicarea, de catre institutiile prefectului, a apostilei pe actele oficiale administrative, la solicitarea persoanelor fizice (22 lei) sau juridice (44 lei), precum si inregistrarea cererilor pentru aplicarea apostilei (3 lei).

Totodata, de la 1 februarie din costul pasaportului vor fi eliminate taxa pentru serviciul public prestat, respectiv 22 lei, si tariful suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu temporar, 100 lei. Potrivit noilor reglementari, taxele pe care le vor achita cetatenii pentru eliberarea pasapoartelor, in cazul cererilor depuse in tara, vor fi urmatoarele:

Pasaportul simplu electronic (cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani) - 258 lei; - Pasaportul simplu electronic (cu valabilitate 3 ani, eliberat persoanelor sub 12 ani) - 234 lei;

Pasaportul simplu temporar (cu valabilitate 1 an) - 96 lei. Tot dela 1 februarie, va fi eliminata si taxa de 22 lei pentru furnizarea datelor din Registrul National de Evidenta a Pasapoartelor Simple si pentru eliberarea adeverintelor referitoare la: exercitarea dreptului la libera circulatie in strainatate; istoric de pasapoarte; perioada in care solicitantul a avut statutul de cetatean roman cu domiciliul in strainatate.

Alte sase taxe extrajudiciare de timbru si doua taxe consulare pentru servicii prestate in domeniul evidentei persoanelor si al starii civile vor fi eliminate:

Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetateniei si a domiciliului; eliberarea copiei de pe decizia de schimbare a numelui; eliberarea si preschimbarea actelor de identitate pentru cetatenii romani; inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei; eliberarea cartii de identitate provizorii - 5 lei;

Taxa pentru schimbarea numelui - 15 lei; - Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetateniei si a domiciliului - 22 lei,

Taxa pentru identificarea unei persoane pe teritoriul Romaniei - 35 lei.

