Sfarsitul acestui deceniu ar putea aduce independenta energetica a Romaniei, zacamintele uriase de gaze naturale descoperite de marile companii urmand sa intre in productie in anii urmatori, conform Adevarul .

Zacamintele de gaze naturale din Marea Neagra i-ar putea reda Romaniei independenta energetica pana la finalul deceniului. Trei giganti energetici au descoperit in ultimii ani mai multe zacaminte de gaze naturale in perimetrul romanesc al marii si estimeaza ca productia va fi demarata in curand.

Sursa foto: Shutterstock/ESB Professional