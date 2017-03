”Liberalizarea pietei gazelor este necesara pentru a se crea un mediu competitiv, transparent si echitabil, atat pentru operatorii din aceasta piata, cat si pentru consumatori”, a anuntat joi Ministerul Energiei, potrivit News.ro.

Ministerul arata totodata ca a purtat mai multe discutii la nivelul Executivului, Parlamentului si Comisiei Europene, ca urmare a dezbaterii parlamentare pe tema liberalizarii pietei gazelor incepand cu 1 aprilie 2017, conform OUG 64/2016, dar si ca urmare a adresei Comisiei pentru Servicii si Industrii din Camera Deputatilor privind amanarea datei de intrare in vigoare a liberalizarii.

”Am analizat toate observatiile si nu au fost identificate argumente tehnice suficiente pentru ca Romania sa amane din nou un proces care ar fi trebuit implementat inca din 2007, anul intrarii tarii noastre in Uniunea Europeana, existand in schimb o serie de riscuri. Ma refer, in primul rand, la reluarea de catre Comisia Europeana a procedurii prin care statul roman poate suferi amenzi europene, dar si la pierderea a peste 180 de milioane de euro pentru interconectorul BRUA, atat de necesar pentru securitatea aprovizionarii cu gaze naturale a Romaniei”, a declarat Toma Petcu, ministrul Energiei.

Ministerul Energiei: pretul gazelor naturale pentru populatie s-ar putea majora

In ceea ce priveste temerile din spatiul public privind o posibila crestere substantiala a pretului gazelor la populatie dupa momentul liberalizarii, Petcu spune ca aceasta este nejustificata.

”Populatia va fi protejata pana la 30 iunie 2021 prin preturi finale reglementate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei. Un alt avantaj ar fi ca, dupa 1 aprilie 2017, tranzactionarea gazelor naturale se va face in conditii de eficienta economica printr-un proces transparent de achizitie care va permite accesul nediscriminatoriu al tuturor paticipantilor la piata”, a adaugat ministrul energiei.

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat recent, intr-un interviu acordat News.ro, ca liberalizarea preturilor gazelor naturale pentru populatie se va face in doua etape: piata intre producatori si furnizori se va liberaliza in acest an, iar etapa urmatoare, de liberalizare a preturilor intre furnizori si clientii casnici, se va incheia in 2021.

Acesta sustinea ca, in urma analizelor ANRE, pana la sfarsitul anului pretul final al gazelor naturale pentru populatie s-ar putea majora cu cel mult 8,5%.

ANRE: pretul gazelor livrate consumatorilor casnici va creste cu 5-6% de la 1 aprilie

La randul sau, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Niculae Havrilet, a declarat luna aceasta ca pretul gazelor naturale livrate consumatorilor casnici va creste cu 5-6% de la 1 aprilie, odata cu liberalizarea totala a pietei de gaze naturale.

Potrivit sefului ANRE, consumatorul casnic este protejat impotriva unei cresteri neasteptate de pret pe piata libera.

”De la 1 aprilie, conform Ordonantei de Urgenta 64, care este in dezbatere in Parlament, consideram ca va fi aprobata, incepe procedura de liberalizare totala a pietei de gaze naturale din Romania, cu referire exacta catre piata casnica. Asta inseamna ca de la 1 aprilie nu mai exista pret reglementat pentru productia de gaze naturale, ramanand reglementate doar celelalte elemente ale pretului final: tarifele de retea, tarifele de furnizare si elemente care sunt considerate monopol natural”, a mai spus Havrilet.

Astfel, de la 1 aprilie, Guvernul nu mai poate impune producatorilor preturi de vanzare pentru gazele naturale. In schimb, ANRE va continua sa verifice preturile cu care furnizorii vand gazele catre populatie.

Havrilet estima anul trecut ca dupa 1 aprilie 2017 va avea loc o migrare permanenta a consumatorilor din zona reglementata catre furnizorii care pot oferi gaze naturale la preturi mai bune decat cei actuali.

Legislatia actuala prevede ca termen-limita anul 2021 pentru liberalizarea completa a preturilor pentru populatie.

Sursa foto: Pixabay.com