Romania a importat in primele doua luni din acest an produse agroalimentare in valoare de 1,069 miliarde de euro, in crestere cu 9,4% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce exporturile s-au majorat doar cu 1,2% in perioada analizata, reiese din datele transmise de Institutul National de Statistica(INS), la solicitarea News.ro.

Cerealele domina structura exporturilor, cu incasari in primele doua luni din acest an de peste 311 milioane de euro si un volum de 1,4 milioane de tone, cu 7,8% mai mare fata de intervalul similar din 2016.

Importurile de cereale au ajuns la 62 milioane de lei in primele doua luni din acest an, fata de 55,8 milioane de lei din aceeasi perioada din 2016. Exporturile de seminte au ajuns in primele doua luni din acest la 115 milioane de euro, in crestere cu 3% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce importurile au depasit 70 de milioane de euro.

Valoarea exporturilor de animale vii a ajuns in prima parte a anului la aproape 40 de milioane de euro, in crestere cu 4,7% fata de primele doua luni din 2016. Importurile de animale vii au ajuns la aproape 22 de milioane de euro.

Romania a exportat peste 18.000 de tone de carne in valoare de 36 de milioane de euro, in crestere cu 11,7% in volum si cu 6,5% in valoare. In ceea ce priveste importurile de carne din primele doua luni din 2017, acestea au crescut cu 3,8%, la peste 51.000 de tone, si au ajuns la o valoare de peste 83 de milioane de euro, in crestere cu 9,5% fata de intervalul ianuarie-februarie 2016.

Valoarea importurilor de lapte si produse lactate a depasit 80 de milioane de euro in primele doua luni din 2017, fata de 63,9 milioane de euro in 2016 (+25%). Cantitatea de lapte importat a ajuns la aproape 70.000 de tone, in crestere cu 14,5% fata de primele doua luni din 2016.

Romania a mai importat in primele doua luni din 2017 legume in valoare de 84 de milioane de euro, in crestere cu 12% fata de aceeasi perioada din 2016. Cantitatea de legume importate de Romania s-a ridicat la 111.000 de tone.

Valoarea fructelor importate in prima parte a anului a ajuns la 103 milioane de euro, in crestere cu 11,6%, in timp ce exporturile de fructe au ajuns la 6 milioane de euro. Romania a importat peste 155.000 de tone de fructe in perioada ianuarie-februarie si a exportat 1.400 de tone.

Sursa foto: Shutterstock