Polul dezvoltarii economice a unui judet se regaseste in resedinta acestuia, locul unde se afla cei mai multi locuitori si cele mai multe companii. Va prezentam in continuare, structurate in 7 zone + Bucuresti-Ilfov, cum au evoluat in primii 5 ani de dupa criza veniturile firmelor din resedintele de judet, dar si cum a aratat salariul mediu net, conform datelor Comisiei Nationale de Prognoza si unui raport emis de catre Banca Mondiala.