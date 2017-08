Aproape jumatate din firmele care activaza in Romania (45%) au capitaluri negative, adica obligatii mai mari decat resursele. Situatia creeaza probleme mediului de afaceri pentru ca aceste companii, de regula, platesc cu mare interziere furnizorii, sustine presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), Iancu Guda. In acelasi timp, una din patru companii care figureaza in acte ca fiind “in functiune” nu realizeaza nicio activitate in realitate.