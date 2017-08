Sustenabilitatea cresterii economice din Romania continua sa fie pusa la indoiala. De data aceasta, agentia de evaluare financiara Fitch Ratings atrage atentia asupra faptului ca, in ciuda avansului semnificativ al economiei, politica fiscala pro-ciclica si cresterea rapida a salariilor in 2017, peste productivitate, au majorat riscurile de supraincalzire.

Agentia de rating noteaza faptul ca PIB-ul Romaniei a crescut cu 5,7% in trimestru doi din acest an comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cea mai rapida crestere din UE, insa aceasta evolutie nu este lipsita de riscuri.

„Romania a inregistrat un alt trimstru de crestere economica rapida, insa politica fiscala pro-ciclica si cresterea rapida a salariilor in 2017 au crescut riscurile de supraincalzire” , afirma Fitch Ratings.

Cum vede Fitch economia in anii urmatori

Agentia a revizuit, deja, prognoza de crestere a PIB-ului pentru anul 2017, pana la 5,1%, de la 4,8%, luna trecuta, insa, daca se confirma datele preliminare anuntate pentru trimestrul doi, este posibil ca prognoza pentru acest an sa fie revizuita din nou.

Pe de alta parte, pentru 2018 si 2019 agentia preconizeaza o incetinire a cresterii economice, pe fondul reducerii stimulilor fiscali, pana la 3,4% in 2018 si 3,5% in 2019.

Mai mult, Fitch atrage atentia asupra faptului ca avansul economiei a fost sustinut de relaxarea fiscala, dar reducerea accizelor si a TVA au condus la ratarea tintelor fiscale, veniturile ramanand neschimbate, in timp ce cheltuielile au crescut.

Ne asteptam la masuri compansatorii la cheltuielile guvernamentale

In aceste conditii, deficitul bugetar al Romaniei in primele cinci luni a fost de aproape trei ori mai mare decat in anul precedent. De aceea, expertii Fitch Ratings se asteapta la masuri compensatorii (majorari de taxe -n.r.) pentru a contrabalansa consumul guvernamental si cheltuielile de capital (domeniu in care Romania are, oricum, un istoric negativ).

In contrapartida, salariile mai mari vor majora incasarile din contributii sociale, dar, cu toate acestea, Fitch estimeaza ca deficitul bugetar va creste anul acesta la 3,7% din PIB, de la 3% in 2016, iar datoria publica va urca la 43,6% din PIB la sfarsitul anului 2019, de la 37,6% la finele lui 2016.

„Politica fiscala pe termen mediu este mai putin clara in urma schimbarilor politice din iunie. (...) Guvernul a anuntat, ulterior, o revizuire a impozitelor planificate pentru anul viitor, dar nu este clar daca acest lucru este compatibil cu obiectivele fiscale proprii, iar planurile pot provoca tensiuni politice”, se mentioneaza in comunicatl Fitch.