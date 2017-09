Datele provin dintr-un studiu de piata cu privire la perceptia romanilor asupra traficului ilicit, realizat de asociatia ACTIV in colaborare cu Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie – IRES.

Mai mult, din documente mai reiese faptul ca, in proportie covarsitoare, cei intervievati considera ca traficul ilicit este favorizat de: nivelul scazut de trai – 94%, dezinteresul politicienilor – 89%, coruptia – 86% si diferentele de pret fata de alte tari – 85%.

Pe de alta parte, romanii nu fac legatura intre pagubele produse de contrabanda bugetului de stat si propriul nivel de trai. „Desi 94% dintre respondenti constientizeaza efectul negativ al contrabandei asupra economiei romanesti, iar 89% dintre cei chestionati sunt constienti de impactul negativ asupra bugetului de stat, doar 54% dintre ei considera ca acest fenomen le afecteaza in mod semificativ nivelul de trai”, se mai arata in documentul citat.

Care sunt cele mai raspandite produse de contrabanda?

Conform autorilor studiului, contrabanda este un fenomen extrem de raspandit in societatea romaneasca, romanii avand acces facil la bunuri pentru care statul nu incaseaza nicio taxa. Din studiul citat mai reiese ca tigarile sunt considerate principalul produs de contrabanda din Romania (97% dintre respondenti). Pe locul doi sunt bunurile contrafacute (imbracaminte, cosmetice, electronice, electrocasnice – 93%), urmate de droguri 89%, alcool 82% si medicamente 75%.

Referitor la accesul publicului larg la produsele de contrabanda, podiumul e ocupat de aceleasi trei categorii de produse: 67% dintre respondenti confirma ca s-au intalnit cu bunuri contrafacute, 63% spun ca au avut acces la tigari de contrabanda, 33% dintre intervievati declara ca au intalnit alcool de contrabanda, iar 19% ca au avut contact cu medicamente de contrabanda.

Aproximativ jumatate dintre subiectii cercetarii (52%) spun ca nu cunosc actiuni de combatere a contrabandei, iar dintre cei care ofera un raspuns cu privire la acest subiect, cei mai multi fac referire la actiunile de control, razii si verificari.

Institutiile publice nu se implica

Aproape 2 din 3 romani considera ca institutiile politice precum autoritatile locale, Parlamentul si Guvernul nu se implica pentru a opri traficul ilicit si spun, intr-un numar si mai mare, ca ar vota un politician care ar avea o atitudine diferita si o activitate sustinuta in combaterea contrabandei.

“Calitatea unui politician de a fi implicat activ in lupta cu contrabanda i-ar determina pe 73% dintre subiectii studiului sa il voteze, ceea ce indica, la nivelul opiniei publice, un grad ridicat de constientizare a problematicii contrabandei si a impactului negativ al acestui fenomen asupra societatii”, sustine Dan Jurcan, director de cercetare in cadrul IRES si coordonator al acestui studiu.

Studiul a fost realizat pe un esantion national reprezentativ de 1.200 de persoane.

Asociatia pentru Combaterea Traficului Ilicit „Viitorul” (ACTIV) – primul ONG care se implica activ in lupta impotriva contrabandei - are drept scop promovarea, sprijinirea, realizarea si coordonarea de activitati care sa contribuie la constientizarea publicului si a autoritatilor cu privire la efectele negative ale traficului ilicit de marfuri. Asociatia isi doreste sa fie liantul intre stat, consumatori si producatorii de marfuri afectati de acest fenomen.

“Am constituit asociatia ACTIV din nevoia ca societatea civila sa se implice in lupta impotriva fenomenului de contrabanda. Ne propunem sa folosim toate parghiile legale in scopul combaterii traficului ilicit, care genereaza efecte negative in planul stabilitatii economice, al bunastarii sociale, al sanatatii si sigurantei publice. Ingrijorarea noastra pleaca de la rezultatul studiului, care arata faptul ca din cei 65% dintre romanii care exclud ferm achizitia bunurilor de contrabanda, peste doua treimi isi justifica decizia prin teama ca produsele de contrabanda nu indeplinesc standardele de calitate necesare. Riscul deriva din faptul ca acesti consumatori pot fi convinsi ca marfurile de contrabanda sunt acceptabile din punct de vedere al calitatii, in acest caz procentul celor care ar consuma astfel de produse putand creste exponential”, spune Daniel Maracineanu, Director General Asociatia ACTIV.

Sursa foto: Shutterstock.com