Romania va afla, luni, 25 septembrie, daca a fost admisa in grupul celor mai bogate economii ale lumii. Este vorba de un vot politic prin care tara noastra poate intra sau nu in OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica), despre care, insa, la Bucuresti nu vorbeste nimeni.

Ce ar insemna pentru Romania statutul de membru al Organizatiei? Apartenenta la un grup care controleaza peste 70% din productia comertul globale si 90% din nivelul mondial al investitiilor straine directe.

Organizatia are, in prezent, 35 de membri, printre care se numara si multe tari din regiunea noastra, cum ar fi Cehia, Polonia, Ungaria, Slovenia si Slovacia.

Reprezentantii mediului de afaceri sustin ca aceasta ar trebui sa fie principal preocupare a autoritatilor din Romania in prezent, insa, din pacate, nu se intampla asta.



“In 25 septembrie va avea loc un vot politic cu privire la intrarea sau nu a Romaniei in OCDE. Eu cred ca aceasta este stirea saptamanii si trebuie sa fim foarte atenti la ce se intampla dincolo de tot acest zgomot si situatii de criza (inchipuita-n.r.). (…). Esenta este intram sau nu intram acum! Altii au intrat acum 20 -22 de ani, vecinii nostri. Ei au o generatie biologica ce a crescut deja in acest mecanism”, a declarat recend Dragos Neacsu, CEO Erste Asset Management.

Mai mult, el a amintit ca saptamana care abia incepe mai marcheaza un moment important pentru Romania, in special pentru piata financiara.

Decizie importanta si pentru BVB in aceasta saptamana

“Pe 29 septembrie se discuta despre statutul de piata de frontiera sau cresterea la stadiul de piata emergenta pentru Bursa de Valori Bucuresti. (…) Acest statut ne-ar da, alaturi de intrarea in OCDE, acces la alte fluxuri, la alte tipuri de investitii. Nefiind membri OECD, fondurile de pensii ale statelor membre nu pot investi in Bursa noastra de valori in mod direct. O fac prin interpusi. Noi nu suntem parte a unor fluxuri mari de capital, asa cum suntem pe piata titlurilor de stat de cativa ani de zile. Si sigur ca ne dorim, ca si antreprenorii, in masura in care la un moment dat isi vad viitorul printr-o listare la Bursa, ca BVB sa fie piata emergenta, Romania sa fie stat OCDE si atunci fondurile de pensii ale statelor membre, care sunt cele mai importante (80% din bogatia lumii este in acest grup) sa poata investi in tara noastra. Toate sursele de finantare pe termen mediu si lung ale planetei depind de aceasta chestier. Deci noi avem intr-o saptamana in fata doua momente importante”, a exlicat Neacsu.

In opinia sa, Romania merita statutul de membru OCDE. “Pentru a putea construi, trebuie sa facem parte din astfel de grupuri in care regulile sunt clare, nu le inventam, nu le adaptam, nu le schimbam noi asa, dupa ureche. Sigur, o sa dispara o gramada de urechisti in cazul acesta, dar raman doar cei care stiu sa citeasca notele”, a subliniat Neacsu.

Potrivit oamenilor de afacreri reuniti in organizatia Romanian Business Leaders, autoritatile romane par, insa, a avea alte prioritati in prezent.

Despre candidatura Romaniei la OCDE s-a vorbit, in aceasta perioada, in tara noastra doar prin prisma scandalului diplomatic cu Ungaria, tara membra care a amenintat ca nu sprijina Romania in acest demers.