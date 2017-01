Directorul general al Fondului de Garantare a Asiguratilor (FGA), Cristian Rosu, este favorit pentru a prelua postul de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), ocupat in prezent de Misu Negritoiu, au declarat joi, News.ro, surse convergente din piata asigurarilor. Contactat de News.ro, Rosu a declarat ca nu este ruda cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, asa cum s-a vehiculat in presa, ca nu i s-ar fi propus aceasta functie si ca nu stie daca ar accepta-o.

Misu Negritoiu a ajuns presedinte al ASF la 1 aprilie 2014, cu sprijinul PSD, care a votat masiv in Parlament numirea sa. Negritoiu a venit la conducerea ASF in locul lui Dan Radu Rusanu, care si-a dat demisia de la sefia autoritatii din arestul politiei, in martie 2014, in conditiile in care era arestat pentru 30 de zile in dosarul Carpatica - ASF, conform News.ro.

In luna octombrie a anului trecut, comisiile reunite din Senat si Camera Deputatilor au votat in unanimitate revocarea din functie a lui Misu Negritoiu. Parlamentarii i-au reprosat lui Negritoiu slaba performanta obtinuta in aceasta functie, in contextul in care piata asigurarilor auto obligatorii RCA se confrunta cu falimente si situatii financiare instabile. Procedura de demitere a lui Negritoiu s-a dovedit a fi complicata, iar parlamentari PSD si PNL au cerut simplificarea acesteia. In februarie, parlamentarii ar putea vota in plen pentru demiterea acestuia si pentru numirea unui nou presedinte al ASF.

In piata, pentru preluarea functiei de sef al ASF este vehiculat insistent numele lui Cristian Rosu, seful Fondului de Garantare a Asiguratilor. ”Cred ca Rosu este cel mai potrivit, in acest moment, sa preia sefia ASF. Cred ca el are sanse 90% sa preia acest post”, a declarat presedintele Asociatiei Societatilor de Service Auto Independente (ASSAI), Cristian Muntean, pentru News.ro. Rosu are o experienta de peste 15 de ani in domeniul financiar, avand si functia de director general al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

El beneficiaza de o imagine mai degraba buna in randul jucatorilor din piata. ”Am o parere buna despre dansul, este o persoana cu care se poate lucra”, a afirmat, pentru News.ro, Presedintele Uniunii Nationale a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari din Romania (UNSICAR), Bogdan Andriescu. Din luna mai a anului trecut, Rosu indeplineste functia de director general al FGA, pozitie din care a gestionat inclusiv cererile de plata pentru doua firme de asigurari intrate in faliment, Astra si Carpatica.

Contacat de News.ro, Rosu a declarat ca nu i s-a propus aceasta functie si nu stie daca ar accepta o eventuala propunere. ”Este o decizie pe care o voi lua in functie de multe variabile. Acum nu stiu daca as accepta o astfel de propunere”, a spus Rosu, pentru News.ro. Viitorul sef al ASF se va confrunta rapid cu provocari majore, avertizeaza cunoscatorii pietei.

”Rosu nu este o varianta rea pentru acest post, dar nici una prea buna. Este greu sa gasesti, in actualul context tulbure al pietei asigurarilor, o persoana potrivita. Se va termina in curand perioada de plafonare a tarifelor RCA si am putea asista la o explozie a preturilor, iar seful ASF va trebui sa gestioneze niste probleme foarte mari”, a comentat o sursa din piata, pentru News.ro. In plus, Parlamentul trebuie sp numeasca un nou vicepresedinte al ASF pentru piata asigurarilor, in locul lui Marius Vorniceanu, care si-a anuntat demisia din aceasta functie in septembrie 2016.

Un nume vehiculat pentru aceasta functie este fostul ministru de Finante, Daniel Chitoiu, varianta considerata nepotrivita de jucatorii din piata. ”Nu cred ca Chitoiu este o varianta buna pentru functia de vicepresedinte, desi are o puternica sustinere politica. Nu are experienta pe piata asigurarilor, iar sotia lui a avut probleme in trecut. Nu cred ca ar accepta, daca i s-ar propune aceasta functie, ar fi prea complicat pentru el”, au declarat surse consultate de News.ro.

Laura Chitoiu, sotia fostului ministru si fosta directoare a Directiei Avizari din ASF, a fost condamnata la un an cu suspendare, in martie 2016, in dosarul ASF-Carpatica. In acelasi dosar, Ilie Carabulea, fondator al firmei de asigurari Carpatica Asig, a fost condamnat la sase ani si sase luni, cu executare, pentru fapte de coruptie. Ambele decizii nu sunt definitive.

