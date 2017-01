In cursul anului 2016 UniCredit Leasing a contractat o linie de credit de 5 milioane euro de la Banca Europeana de Investitii. Fondurile atrase vor fi dedicate programului Jobs for Youth, care incurajeaza angajarea tinerilor absolventi de catre IMM-uri. In baza acestui program, UniCredit Leasing acorda o reducere de 1,5% fata de dobanda standard companiilor care fac dovada angajarii, colaborarii sub forma de internship sau oferirii de programe de training tinerilor absolventi.

Produsul este disponibil pentru finantarea in euro a proiectelor implementate in Romania care au ca obiect bunurile noi, pe o perioada cuprinsa intre 24 si 60 de luni. Costul total al fiecarui proiect in parte nu poate depasi 1 milion euro.

Utilizarea produselor de creditare si leasing financiar de catre IMM-uri va servi finantarii investitiilor in mijloace fixe si va implica proiecte noi (bunuri noi, vehicule cu 0 km) sau modernizarea si extinderea activitatilor existente. Sub-proiectele care vizeaza protectia mediului si cele de dimensiuni mici vor avea prioritate.

"Tranzitia tinerilor de la scoala la munca este o problema inerenta. Ne dorim sa contribuim la crearea de noi locuri de munca si credem ca acordarea acestor beneficii suplimentare are un impact semnificativ in decizia angajatorilor de a crea noi oportunitati pentru tineri", a declarat Mircea Cotiga, CEO al UniCredit Leasing Corporation IFN.

UniCredit Leasing este parte a UniCredit, grup financiar european cu o retea extinsa din Europa Centrala si de Est. UniCredit Leasing ofera servicii de finantare si servicii conexe, respectiv leasing financiar, leasing operational, produse de creditare si intermediere in asigurari prin urmatoarele entitati: UniCredit Leasing Corporation IFN, UniCredit Leasing Fleet Management si UniCredit Insurance Broker.

Sursa foto: Shutterstock: Rawpixel.com