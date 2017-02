“Incepand cu data de 5 februarie 2017 s-au intensificat controalele la frontiera, controalele in trafic, piete, targuri si oboare, in vederea eliminarii tigaretelor provenite din trafic ilicit. Principalele parghii de control, pe langa intensificarea controlului la frontiera, vor fi controalele cu echipe canine si controalele efectuate de echipele mobile ale Directiei Generale a Vamilor din cadrul ANAF, reactivate in luna ianuarie 2017”, se arata intr-un comunicat al ANAF, conform News.ro.

In cadrul acestei operatiuni, vor fi implicate Directia Generala a Vamilor, Directia Generala Antifrauda Fiscala si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.

La finalizarea "Operatiunii Scut 2017", ANAF va face publice rezultatele.

Piata neagra a tigaretelor a inregistrat in 2016 un nivel mediu de 16,8% din piata totala, in crestere fata de nivelul de 16% din 2015, in conditiile in care aproape jumatate din piata este ilegala in regiunea de nord-est a Romaniei.

Procentul din 2016 reprezinta cel mai ridicat nivel mediu anual din 2011 pana in prezent, in 2010 nivelul fiind de 27,4%, conform unui studiu publicat de compania de cercetare Novel Research si finantat de companii din industria tutunului.

In 2016, statul a pierdut circa 672 milioane de euro din cauza contrabandei cu tigarete, arata estimarile oficiale.

