Dobanzile vor ramane in prima parte a acestui an la un nivel redus, apropiat celui actual, insa ulterior accelerarea inflatiei va antrena si "o miscare in sus" mai ampla a dobanzilor, a afirmat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu. Banca centrala se asteapta ca inflatia, dupa ce a inchis anul trecut la -0,5%, sa se situeze la finele acestui an la 1,7%.