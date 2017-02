"Este undeva intre 4% si 5%", a spus Mugur Isarescu raspunzand unei intrebari referitoare la prognoza economica pe care BNR o utilizeaza pentru alte estimari, cum ar fi inflatia.

Mugur Isarescu a afirmat ca estimarea BNR nu are, insa, legatura cu prognozele pe care Guvernul isi bazeaza calculele pentru buget.

Multi dintre economisti si analisti estimeaza in prezent cresteri economice pentru anul 2017 in intervalul mentionat de guvernatorul BNR.

Programul de guvernare al PSD se bazeaza pe o crestere anuala medie de 5,2% in urmatorii ani, insa aceasta estimare este vazuta de unii analisti ca fiind prea optimista, in contextul in care acestia considera ca economia globala a depasit varful actualului ciclu de crestere economica, iar Romaniei i-ar putea fi dificil sa sustina in anii urmatori rate puternice de crestere a PIB.

