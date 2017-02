BRD SocGen va revizui cel mai tarziu la finalul lunii martie avansul cerut pentru creditele ipotecare clasice, in contextul clarificarilor aduse de Curtea Constitutionala pe subiectul darii in plata, cat si datorita cererii tot mai mari de credite din Bucuresti si orasele mari. Din 2010 pana in prezent, numarul de credite imobiliare s-a dublat, a declarat in cadrul emisiunii Profesionistii in Banking Gheorghe Marinel, directorul general adjunct al BRD.

Oficialul BRD a precizat ca banca a asteptat clarificarile Curtii Constitutionale si forma finala a legii darii in plata pentru a revizui avansul la creditele ipotecare, insa procesul de analiza este acum in faza finala.

Foarte curand vom revizui avansul, care acum in standard este la 35% [...] Si competitorii nostri au luat anumite masuri. Nu as putea sa va avansez o data exacta, dar as estima cel mai tarziu sfarsitul lunii martie.

Totusi, BRD are in oferta si un credit imobiliar cu avans de 15%, dar clientul trebuie sa aduca doua garantii, locuinta pe care o va cumpara si un imobil suplimentar. Banca si-a adaptat produsul imediat dupa aplicarea legii darii in plata, pentru a permite totusi clientilor care dispun si de garantii suplimentare sa acceseze un credit cu avans mai mic de 35%.

"Am avut clienti care au facut apel la creditul cu 15% avans si cu 2 garantii, dar am avut si clienti care au mers pe un credit cu avans de 35% [...] Acum avem foarte multi clienti care asteapta noul plafon pentru Prima Casa. Dosarele sunt la noi si asteptam deblocarea acestui plafon", a adaugat Marinel.

Din perspectiva unei banci, dezmortirea pietei imobiliare se vede cel mai bine din cererea de credite ipotecare, directorul BRD mentionand ca sunt tot mai multe proiecte imobiliare, iar numarul de credite imobiliare a crescut constant in ultimii ani.

Numarul de credite imobiliare acordate persoanelor fizice in 2016 a crescut cu 12% fata de 2015 si cu 100% fata de 2010.

"Este clar o efervescenta pe piata imobiliara. Se construieste si este firesc, pentru ca sunt companii care cauta forta de munca. Foarte greu gasesc si atunci sunt dispuse sa recruteze oameni care vin din alte zone ale tarii unde au loc investitiile respective. Deci, acele persoane care obtin un loc de munca intr-o companie cu planuri de dezvoltare este clar ca iau in calcul relocarea impreuna cu familia si achizitionarea sau inchirierea unui imobil in zona respectiva", explica responsabilul de retail si IMM-uri din cadrul BRD.

Dupa cum arata in BRD cererea pentru creditele ipotecare, dupa Bucuresti vine imediat Clujul, datorita dezvoltarii orasului ca centru IT si de afaceri, cat si datorita studentilor care aleg sa isi cumpere o locuinta in acest centru universitar.

Urmeaza Timisoara, Iasi, Sibiu, Brasov si Constanta, concluzioneaza Gheorghe Marinel.