Seful Piraeus Insurance Broker a vorbit, in cadrul unei conferinte sustinuta de catre Finmedia, despre ce evolutii ar putea avea preturile RCA in cazul liberalizarii preturilor si despre nevoia pe care populatia o are in ceea ce priveste educatia financiara si orientarea acesteia catre asigurarile de sanatate.

"Daca se liberalizeaza preturile la asigurarile RCA, in opinia mea, acestea o sa explodeze teribil de mult, toate pierderile asimilate de catre asigurator in aceste luni se vor regasi in pretul asigurarilor RCA din luna martie" a declarat Adonis Munussos, Piraeus Insurance Broker.

Piraeus Insurance Broker a incheiat anul 2016 cu un profit de 100 de mii de euro, in portofoliul firmei RCA-ul reprezentand doar 11%, a precizat CEO-ul companiei. Acesta a vorbit si despre focusarea companiei pe asigurarile de sanatate.

" In 2017 vom fi focusati pe asigurari de sanatate, o piata "virgina" reprezentand in jur de 2% din totalul pietei (..) RCA-ul nu ar trebui sa fie un punct pentru dezvoltarea societatii in ceea ce priveste asigurarile. Trebuie sa contribuim toti, atat bancile cat si asiguratorii, sa investim in ceea ce priveste educatia financiara a consumatorilor, oamenii sa stie ca trebuie sa isi asigure familia bunurile si abia dupa aceea sa se gandeasca la asigurarea masinii", a completat acesta.

Guvernul Ciolos a aprobat, la presiunile patronatelor din transportul rutier, o OUG care impune inghetarea preturilor RCA pentru sase luni, prin fixarea unor preturi maxime de catre ASF. ASF a publicat, la finalul lunii trecute, un proiect de norme, ce reprezinta legislatia secundara, prin care autoritatea pune in aplicare OUG a Guvernului, conform News.ro.

Guvernul a dat dreptul ASF, prin OUG, sa fixeze preturi maxime pentru politele RCA pentru o perioada de sase luni, ceea ce echivaleaza cu o inghetare a preturilor.

