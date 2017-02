Pana nu demult, investitorii traditionali de pe pietele financiare au evitat in mare parte moneda virtuala, considerand-o prea volatila, complicata si riscanta, avand indoieli legate de valoarea ei, potrivit News.ro. Dar bitcoin, inventata in 2008, a inregistrat performante mai bune decat oricare alta moneda in fiecare an incepand din 2010, exceptand 2014, cand a avut cea mai slaba evolutie, iar in acest an s-a apreciat cu aproape 25%.

Vineri, bitcoin a urcat pana la 1.200 de dolari la bursa Bitsramp, coborand ulterior la 1.190 dolari pe unitate. Valoarea totala a monedelor bitcoin aflate in circulatie se apropie de 20 de miliarde de dolari, fiind aproximativ egala cu economia Islandei. Unii analisti spun ca acordul autoritatilor de reglementare pentru fondul in bitcoin va face moneda relativ atractiva pe piata investitorilor institutionali, care este mai precauta.

Dar, in pofida posibilelor castiguri ridicate, a corelatiei scazute cu alte monede si active, a scaderii volatilitatii si a cresterii lichiditatilor, deocamdata exista putine dovezi ca majoritatea investitorilor mari se gandesc sa faca plasamente in moneda virtuala.

"Bitcoin nu este suficient de lichida pentru a ne gandi la ea. Administram miliarde si miliarde de dolari, trebuie sa intram pe piata respectiva si sa tranzactionam sute de milioane de dolari o data si nu cred ca este posibil", a spus Paul Lambert, manager de fonduri si director pentru investitii valutare la firma Insight din londra.

Trei fonduri care urmaresc valoarea bitcoin au solicitat aprobarea Comisiei americane pentru bursa si valori mobiliare (SEC). SEC va decide in martie daca sa aprobe un fond creat acum aproape patru ani de investitorii Cameron and Tyler Winklevoss. Daca va fi aprobat, acesta va fi primul fond pentru bitcoin infiintat si reglementat de o entitate americana.

