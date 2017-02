Autoritatile din Statele Unite investigheaza modul in care grupul financiar Citigroup a angajat straini care ar fi avut legaturi cu oficiali guvernamentali din alte state, potrivit oficialilor companiei, citati de Bloomberg, potrivit News.ro.

Ancheta are la baza o lege anticoruptie care interzice companiilor americane sa plateasca sau sa ofere beneficii de orice fel oficialilor guvernamentali straini. Banci precum JPMorgan Chase si Goldman Sachs au fost si ele cercetate pentru posibile astfel de fapte.

Purtatorul de cuvant al Citigroup, Mark Costiglio, nu a dorit sa ofere mai multe informatii legate de aceasta ancheta. Aceste anchete au creat controverse pe Wall Street in legatura cu aplicarea in alte state ale standardelor de afaceri utilizate in SUA.

In noiembrie 2016, JPMorgan a fost de acord sa plateasca 264 milioane de dolari pentru a pune capat acuzatiilor potrivit carora ar fi angajat copiii unor oficiali chinezi pentru a castiga contracte.

Banca ar fi fost angajata intr-un astfel de program intre 2006 si 2012, potrivit autoritatilor americane.

JPMorgan Chase este cea mai mare banca din SUA, cu active estimate la 2,4 trilioane de dolari. Ea este urmata in clasament de Bank of America (2,2 trilioane), Wells Fargo (1,9 trilioane) si Citigroup (1,8 trilioane).

