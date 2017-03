City Insurance si Asirom au inregistrat, in prima jumatate a anului 2016, cele mai mari intarzieri la platile in dosarele de dauna si au cel mai mare procent de dosare in care platile au fost efectuate peste termenul legal de 10 zile, de peste 80% in cazul primei companii, potrivit unei analize a platilor RCA in primele sase luni din 2016, publicate, luni, de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

Piata RCA este in prezent zguduita de falimente si de alte probleme inregistrate de principalii jucatori de pe piata. Companiile Astra si Carpatica Asig au intrat in faliment, iar City Insurance si Euroins au intrat in proceduri speciale impuse de catre ASF, potrivit News.ro. In urma intrarii in procedura de faliment a Carpatica Asig, in iulie 2016, pe piata RCA au ramas doar opt jucatori: Euroins, City Insurance, Allianz-Tiriac, Generali, Asirom- Vienna Insurance Group, Omniasig - Vienna Insurance Group, Groupama si Uniqa.

Potrivit analizei ASF - care include datele aferente companiei Carpatica, inca activa pe piata in acea perioada -, in perioada ianuarie - iunie 2016, societatile de asigurare au avizat 135.709 dosare de dauna pentru polite de asigurare obligatorie auto RCA, dintre care 86,6% pentru daune materiale, 2,6% pentru vatamari corporale/decese si 10,8% dosare de regres - in care firma de asigurare plateste pe CASCO o reparatie, iar apoi isi recupereaza banii de pe asigurarea RCA a soferului vinovat.

Din numarul total de dosare avizate, 111.751, adica 82,35%, au fost platite, 22.171 dosare (16,3%) nu au fost finalizate, iar 1.787 de dosare (1,6%) au fost respinse. Din dosarele platite, 110.724 au fost platte integral, iar 1.027 partial. Din numarul total de dosare avizate, pentru 20,7% (28.130 dosare) au fost efectuate investigatii.

Campioana la acest capitol este compania Asirom, care a efectuat investigatii pentru 98,3% dintre dosarele de dauna primite pe polite RCA, restul firmelor inregistrand investigatii pentru cel mult 7,4% din dosare. "Din totalul dosarelor avizate la nivelul pietei RCA, 70,74% dintre dosare au fost avizate de catre persoane fizice, iar 29,26% au fost avizate de catre persoane juridice", a precizat ASF.

In ceea ce priveste termenul de plata a daunelor, City Insurance a inregistrat cea mai mare durata medie de plata a daunelor, cu 69,37 zile, situatia inrautatindu-se semnificativ fata de semestrul II 2015, cand durata medie era de 50,5 zile.

Durata legala de plata este de 10 zile. In topul intarzierilor urmeaza Asirom, cu o durata medie de 40,1 zile in primul semestru din 2016, fata de 22,6 zile in semestrul precedent, si Euroins, cu 11,58 zile. Cel mai bine la acest capitol stau Omniasig - companie controlata de Vienna Insurance Group, ca si Asirom -, cu 3,15 zile durata medie de plata, Uniqa Asigurari, cu 6,08 zile, si Generali, cu 6,27 zile.

In ceea ce priveste ponderea dosarelor cu intarzieri, cele mai grave situatii au fost inregistrate la City Insurance, unde 84,3% din dosare au avut intarziere la plata in prima jumatate a anului trecut (fata de 80,6% in semetrul II 2015), Asirom (71,1%) si Euroins (40,8%), potrivit ASF.

La polul opus, cele mai bune performante au fpst inregistrate de Omniasig, cu doar 1,5% dintre dosare cu intarzieri la plata, Uniqa Asigurari (11,1%) si Generali (14,4%). Asirom este compania care a inregistrat numarul maxim de zile de depasire a termenului legal de plata 10 zile, cu 549 zile, compania fiind urmata de City Insurance, cu 275 zile.

Referitor la durata medie de solutionare a dosarelor de dauna, care este de maximum trei luni in cazul in care exista contestatii, City Insurance a depasit acest termen in 63,7% dinn cazuri, iar Asirom in 27,4% din cazuri, celelalte companii inregistrand intarzieri mult mai mici.

