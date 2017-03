Institutiile financiare sunt mai putin dispuse sa ofere finantare, mai ales pentru cele mai riscante proprietati, se arata in raport, conform News.ro.

Un total de 435 de miliarde de dolari obtinuti prin emisiuni de obligatiuni si actiuni sunt la dispozitie pentru investitii in proprietati imobiliale comerciale, cu 2% sub nivelul de anul trecut. Pentru prima oara emisiunile de titluri pentru investitii imobiliare din Americi sunt mai mari decat cele pentru regiunea Europa, Orientul Mijlociu si Africa, ca efect al parecierii dolarului.

Investitorii au alocat tot mai multi bani sectorului imobiliar dupa criza financiara globala, ca urmare a dobanzilor scazute care au redus veniturile plasamentelor in obligatiuni guvernamentale si corporative.

In prezent, dobanzile din SUA si incertitudinile politice schimba aceasta tendinta. ”Pe masura ce ciclul sectorului imobiliar intra intr-o etapa de maturizare pe multe piete mari, atentia investitorilor trece de la atragerea de fonduri noi la identificarea si alocarea capitalului alocat sectorului”, explica analistii Cushman & Wakefield.

Imprumuturile acordate de banci si alte companii financiare au crescut in 2014-2016, dar aceasta tendinta pare sa se fi moderat in 2016, odata cu scaderea volumului tranzactiilor.

Calculate in euro, sumele atrase prin emisiuni de titluri in regiunea EMEA a ramas neschimbata fata de anul trecut, potrivit raportului. In schimb, emisiunile de titluri destinate sectorului imobiliar al Americilor au urcat cu 8,2%, investitorii cautand protectie fata de accelerarea inflatiei in SUA.

Sursa foto: Greenfield