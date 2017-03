ING Bank se asteapta la o crestere cu doua cifre a creditarii, atat pe segmentul ipotecar, cat si pe creditarea de consum, insa sub ritmul inregistrat in 2016, de peste 30%. Riscurile de supraincalzire a creditarii sunt totusi mici, in opinia lui Stefan Radu, director de produs si strategie in cadrul ING Bank, pentru ca fundamentele creditarii sunt total diferite fata de anii precriza.

Radu precizeaza ca banca a crescut balansat pe creditare in 2016, cu cifre de peste 30% atat pe ipotecare, cat si pe consum, dar in acest an oficialul ING Bank se asteapta la o usoara incetinire. In primul trimestru din acest an, consumul din retail a incetinit, ceea ce s-a reflectat imediat si in creditare.

"Ne asteptam ca anul acesta sa nu avem aceeasi crestere ca in 2016, care a fost un an extraordinar, pentru ca piata nu poate avansa la fel un numar de ani consecutivi. Am reusit sa crestem in primul trimestru asa cum ne-am dorit, dar un pic mai incet decat anul trecut [...] Ne asteptam la o crestere de <two digits> pe ambele zone, ipotecar si credite de consum", a spus Stefan Radu.

Daca ne uitam strict la cifre, cresterea este similara cu anii precriza, dar credem ca fundamentele creditarii sunt total diferite fata de anii precriza.

Directorul ING Bank apreciaza ca riscurile de supraincalzire a creditarii nu sunt similare cu cele de dinaintea crizei, pentru ca atat bancile au abordat diferit situatia, dar si clientii au evoluat in toti acesti ani. In plus, piata se muta treptat treptat spre sistemul de rate fixe, ceea ce in cazul creditelor de consum inseamna ca in urmatorii 5 ani consumatorii vor plati aceeasi rata indiferent de variatia dobanzi ROBOR.

"Credem ca politicile de creditare ale tuturor bancilor sunt mult mai robuste in acesti ani comparativ cu anii precriza", concluzioneaza Stefan Radu.