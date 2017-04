Autoritatea de Supraveghere Financiara a constatat neindeplinirea planului de redresare la City Insurance si a decis aplicarea legii privind redresarea si rezolutia asiguratorilor incepand din 4 aprilie 2017, obligand societatea sa accepte capitalizarea de catre investitorul german Max Roessler. In plus, ASF a mai decis retragerea autorizatiei de presedinte al consiliului de administratie si de director general al lui Dan Odobescu, cumnatul luin Adrian Nastase, si amendarea acestuia.

"Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a constatat neindeplinirea masurilor de redresare financiara (...) asumate de Adunarea Generala si Consiliului de Administratie al Societatii de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A., si a decis aplicarea dispozitiilor Legii nr.246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor, incepand cu data emiterii Deciziei nr.463 din 04.04.2017", a precizat ASF, intr-un comunicat, potrivit News.ro.

Decizia vine dupa ce, in martie, presedintele ASF, Misu Negritoiu, a discutat cu investitorul Max Roessler, actionar si membru in consiliul de supraveghere al fondului german de investitii Berlin London Beteiligungs Holding (BLH), despre achizitia asiguratorului City Insurance.

"In continuare, conducerea societatii are obligatia realizarii unor masuri preluate din planul de redresare, la care se mai adauga actiuni de restabilire a fondurilor proprii eligibile care sa acopere cerintele de capital minim (MCR) si de solvabilitate (SCR), prin capitalizarea de catre un potential investitor, potrivit Memorandumului de intelegere cu Dr. Max Roessler", mentioneaza comunicatul ASF.

Autoritatea a decis si scoaterea lui Dan Odobescu din conducerea City Insurance.

Pentru neindeplinirea planului de redresare, Consiliul ASF a hotarat retragerea autorizatiei de Presedinte al Consiliului de Administratie si de Director General domnului Dan Odobescu si sanctionarea cu amenda a acestuia, potrivit Deciziilor nr. 492/10.04.2017 si nr. 493/10.04.2017. Totodata, Consiliul ASF a decis sanctionarea cu amenda a domnului Cristian Pascale, in calitate de membru al CA al SAR City S.A., conform Deciziei nr. 494/10.04.2017 Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nereguli grave la City Insurance. Compania, amendata cu 30.000 de lei

In decembrie 2016, ASF a amendat compania City Insurance cu 30.000 lei, iar directorul general al societatii a primit o amenda de 10.000 lei, dupa ce un control inopinat al autoritatii a descoperit nereguli grave, precum nerespectarea metodologiei interne privind instrumentarea dosarelor de dauna RCA si efectuarea platii despagubirilor in afara termenului legal.

Asiguratorul City Insurance este controlat de Dan Odobescu, cumnatul fostului premier Adrian Nastase, care a ocupat si functia de director general.

"Printre neregulile identificate in cadrul actiunii de control se numara nerespectarea metodologiei interne privind instrumentarea dosarelor de dauna RCA, efectuarea platii despagubirilor in afara termenului legal, nerespectarea modului de constituire si mentinere a rezervelor de daune avizate si neinregistrarea, la nivelul societatii, a tuturor petitiilor adresate de persoanele fizice", a precizat ASF, in decembrie.

ASF a decis declansarea procedurii de redresare financiara

ASF a decis in cazul City Insurance declansarea procedurii de redresare financiara in aprilie 2016, iar in 21 iulie, autoritatea a aprobat un plan de redresare al companiei de asigurari, in vederea redresarii financiare.

ASF a precizat la finalul anului trecut, intr-un raspuns trimis la solicitarea News.ro, ca City Insurance nu a respectat planul de redresare aprobat in luna iulie 2016 de Autoritate, iar masurile luate pana la finalul lunii septembrie nu au imbunatatit situatia companiei.

In noiembrie 2016, Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea de anulare inaintata de firma de asigurare impotriva decizii emise de ASF, de declansare a procedurii de redresare financiara.

Firmele de asigurare City Insurance si Asirom au inregistrat, in prima jumatate a anului trecut, cele mai mari intarzieri la platile in dosarele de dauna si au cel mai mare procent de dosare in care platile au fost efectuate peste termenul legal de 10 zile, de peste 80% in cazul primei companii, potrivit unei analize a platilor RCA in primele sase luni din 2016, publicate recent de ASF.

City Insurance a inregistrat anul trecut un nivel al primelor brute subscrise de 789,6 milioane lei, avand o cota de 8,4% la nivelul intregii piete si de 16,1% pe segmentul RCA.

Sursa foto: Dmitry Kalinovsky/shutterstock