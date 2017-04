Ministerul Finantelor publica in sfarsit normele de aplicare ale legii cash-back. Potrivit legii, este obligatorie acceptarea cardului bancar la plata de catre comerciantii cu cifra de afaceri mai mare de 10.000 de euro pe an si de institutiile publice si optionala acceptarea instrumentelor de plata electronice la distanta, cat si eliberarea de avansuri in numerar la solicitarea clientilor.

Astfel, in proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 se precizeaza faptul ca persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si care realizeaza anual o cifra de afaceri mai mare de 10.000 de euro in echivalent lei, operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publica si institutiile publice care incaseaza impozite, taxe, amenzi, dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati si alte obligatii de plata, au obligatia de a accepta incasari si prin intermediul cardurilor.

De asemenea, se precizeaza faptul ca aceleasi entitati vor avea posibilitatea, nu obligatia, de a accepta la plata instrumente de plata electronica cu acces la distanta.

Totodata, proiectul mentionat stabileste atat operatiunile pe care trebuie sa le efectueze beneficiarii platii si comerciantii care opteaza sa ofere serviciul de avans in numerar, cat si documentele pe care trebuie sa le emita acestia, in vederea evidentierii sumelor oferite cu titlu de avans in numerar, tinand seama de limitarile tehnice ale caselor de marcat cu rola jurnal.

In plus, in document se precizeaza faptul ca obligatia beneficiarilor platii de a accepta incasari si prin intermediul cardurilor este valabila la toate punctele de incasare, intrucat sintagma utilizata in Ordonanta de urgenta 193/2002 “in toate locurile indicate de acestia” poate induce in eroare si poate conduce la o implementare selectiva a obligatiei.

Ce prevede Legea "cash-back"?

Cele mai recent modificari in acest domeniu au fost introduse prin Legea nr. 209/2016, cunoscuta sub numele de Legea “cash-back”, prin care a fost introdusa obligatia operatorilor economici furnizori de servicii de utilitate publica, precum si a institutiilor publice care incaseaza impozite si taxe de a accepta incasari si prin intermediul cardurilor de debit si al cardurilor de credit.

Totodata, a fost micsorat pragul de la care comerciantii cu amanuntul sunt obligati sa ofere clientilor posibilitatea de plata cu cardul, de la 100.000 euro la 10.000 de euro

In acelasi timp, a fost reglementata posibilitatea acordarii unui avans in numerar la terminalele de plata de catre operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publica, institutiile publice care incaseaza impozite, taxe, amenzi, dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati si alte obligatii de plata, precum si de catre persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si au o cifra de afaceri mai mare de 10.000 de euro,

Avansul in numerar nu poate sa depaseasca suma de 200 de lei si se evidentiaza distinct pe bonul fiscal. In cazul acordarii avansului in numerar, comerciantii pot percepe un comision de cel mult 1% din suma acordata.